[날씨]전국 대체로 맑음…일교차 10도 안팎

임춘한기자

입력2025.10.01 07:31

낮 최고기온 24∼29도

수요일인 1일 전국이 대체로 맑고 중부 내륙은 오후 한때 구름이 많겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 긴소매 옷을 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장 인근에서 긴소매 옷을 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 24∼29도로 예보됐다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크게 나타나겠다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 17.3도, 인천 18.1도, 수원 14.7도, 춘천 16.8도, 강릉 18.3도, 청주 15.8도, 대전 15.2도, 전주 15.8도, 광주 16.4도, 제주 19.7도, 대구 17.4도, 부산 20.9도, 울산 17.0도, 창원 19.4도 등이다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼1.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
