본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

최휘영 장관, 세계지식재산기구 다렌 탕 사무총장 면담

박병희기자

입력2025.10.01 08:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최휘영 문화체육관광부 장관이 1일 서울에서 세계지식재산기구(WIPO) 다렌 탕 사무총장을 만나 K콘텐츠 저작권 보호와 협력 강화에 대해 논의한다고 문체부가 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

AD
원본보기 아이콘

탕 사무총장은 평소 K콘텐츠의 성공에 관심이 많아 방한 첫 공식 일정으로 콘텐츠 산업과 저작권 제도를 관장하는 문체부 장관과의 면담을 계획한 것으로 알려졌다.


최휘영 장관은 탕 사무총장을 만나 K콘텐츠에 대한 관심에 감사를 표하고 국내 창작자들의 정당한 권익이 부당하게 침해당하지 않도록 해외 저작권 침해 대응에 대한 WIPO의 적극적인 관심과 협조를 요청할 계획이다.

문체부는 2006년부터 WIPO에 기금을 신탁하고, 개발도상국의 저작권 제도 발전과 보호 인식 증진을 위해 저작권 전문가 양성, '국제저작권 보호 집행 포럼' 개최, 대체적 조정제도 지원 등 다양한 국제협력 사업을 진행하고 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기