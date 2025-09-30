김영록 지사 "담양 체류관광혁신 1번지 육성한다"

30일 정책비전투어 진행

'쉼·삶 공존 가능 담양' 실현

남도 중심 도시 도약 기회

김영록 전라남도지사가 30일 담양군 담양리조트에서 열린 '담양군 정책비전 투어'행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 30일 "담양이 갖고 있는 멋과 가치를 잘 살려 '대한민국 체류관광혁신 1번지'로 만들겠다"고 강조했다.

김 지사는 이날 담양리조트 송강홀에서 열린 담양군 정책비전투어에서 "지금이 바로 담양이 남도의 중심도시로 힘차게 도약할 기회"라며 이 같이 밝혔다.

이날 정책비전투어에는 김 지사를 비롯해 정철원 담양군수, 박종원·이규현 전남도의원, 장명영 담양군의회 의장, 군민 등 200여 명이 참석했다.

정철원 군수는 환영사를 통해 "정책비전투어가 전남도와 담양군이 함께 미래 초석을 다지는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "담양군이 그동안의 성과를 바탕으로 새로운 성장을 통해 더 큰 담양을 실현할 때"라고 말했다.

김 지사는 인사말에서 "담양군은 전남 곳곳에 생명과 문화를 전하는 영산강의 발원지로 자연은 물론, 역사, 음식 등 뭐 하나 빼놓을 게 없는 특별한 고장"이라고 평가했다.

이어 "전국 최대 대나무 군락지인 죽녹원과 조선 민간정원의 백미로 꼽히는 소쇄원, 명옥헌 원림 등 국보급 정원자산을 바탕으로 정원문화도시로 거듭나고 있다"며 "지금의 성과를 발판 삼아 더 살기 좋고, 누구나 찾고 싶은 담양을 만들겠다"고 약속했다.

전남연구원은 이날 '정원 속 쉼과 삶이 공존하는 지속가능한 담양' 슬로건을 내걸고 담양 미래 핵심 10대 비전을 제시했다.

담양 10대 비전은 ▲걸으며 생각하는 산·숲·호수 생태여행 ▲정원에서 누리는 천년 담빛문화예술도시 세계화 ▲'렛츠런파크' 치유관광 거점 조성 ▲K-미식벨트 선도 ▲혁신하는 농업, 함께 웃는 농민 '베리 굿, 담양' ▲대나무, 향토산업 넘어 미래 그린산업 육성 ▲담양온돌(온정+돌봄) ▲고품격 복합정주타운 조성 ▲OK전남 교통 허브 ▲스마트 이동·물류 체계 구축 등이다.

이어진 정책 토론은 담양군민, 김영록 지사, 전남도 실·국장들 간 질의 응답 형식으로 진행됐다.

군민들은 신계정수장 이전 증설 및 고도정수처리시설 설치, 대형 농기계 보관창고 설치 지원, 비닐하우스 분점함 지원 시범사업, 담양딸기 원원묘 보급시스템 고도화, 담양종합체육관 재해복구비 지원, 향촌노인종합복지관 버스 구입, 도로건설·관리계획 반영 등 다양한 건의를 쏟아냈다.

이에 김 지사는 "신계정수장 이전증설·고도정수처리시설 설치 공사에 예산 10억 원을 지원하겠다"며 "담양종합체육관 재해복구비의 경우 담양군이 부담해야 할 14억 원 중 30% 이내 범위인 2~3억 원을 지원하겠다"고 답했다.





