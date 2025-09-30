본문 바로가기
박완수 경남지사, 산청 산불피해 마을 방문 … "끝까지 돕겠다"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.30 22:45

박완수 경남도지사가 지난 3월 대형 산불로 집을 잃고 임시 거처에 머물다가 최근 신축 주택으로 이사한 산청지역 주민들을 만났다.


박 도지사는 30일 산청군 시천면 외공마을을 찾아 산불 피해주택 복구 현장을 살피고 신축 주택을 방문해 불편 여부를 직접 확인했다.

박완수 경남도지사(오른쪽 세 번째)가 산청군 시천면 외공마을 경로당을 찾아 주민들과 담소를 나누고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사(오른쪽 세 번째)가 산청군 시천면 외공마을 경로당을 찾아 주민들과 담소를 나누고 있다. 경남도 제공

이 자리에서 박 지사는 "갑작스러운 재해로 어려움을 겪는 분들의 고충을 도정이 끝까지 돕겠다"라며 "피해복구가 빠르게 마무리될 수 있도록 산청군과 함께 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


이후 박 지사는 산청부군수로부터 산불 피해복구 현황을 보고 받으며 현장을 점검한 뒤 사천시 사천읍시장으로 이동했다.


박완수 경남도지사가 사천시 사천읍시장에서 햇감자를 살펴보며 시장 상인과 대화하고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 사천시 사천읍시장에서 햇감자를 살펴보며 시장 상인과 대화하고 있다. 경남도 제공

이곳에선 명절 성수품 물가를 확인하고 시장 상인과 시민들과 소통했다.

또 온누리상품권으로 과일, 채소, 건어물 등을 직접 구매하며 전통시장 이용을 독려했다.


이어 장애인·어르신을 위한 복지시설인 산청군 산엔청복지관 단성분관을 찾아 명절 위문품을 전달하고 복지프로그램 참여 주민들과 명절 인사를 나눴다.


박 지사는 "서로에게 따뜻한 마음을 전하는 것이 명절의 가장 큰 의미"라며 "도민 모두가 소외되지 않고 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

