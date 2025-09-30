본문 바로가기
강수현 양주시장, 추석 앞두고 군부대 위문 방문

이종구기자

입력2025.09.30 21:33

강수현 양주시장이 민족 대명절 추석을 앞두고 지역 내 위치한 군부대를 방문해 국토방위에 헌신하는 장병들을 위문하고 격려했다.

강수현 양주시장(가운데)이 민족 대명절 추석을 앞두고 지역 내 위치한 군부대를 방문해 장병들을 위문하고 격려하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장(가운데)이 민족 대명절 추석을 앞두고 지역 내 위치한 군부대를 방문해 장병들을 위문하고 격려하고 있다. 양주시 제공

이번 방문은 9월 10일 제28보병사단을 시작으로 10월 2일까지 순차적으로 이어진다.


시는 부대에 위문금을 전달하며, 명절에도 고향을 떠나 임무를 수행하는 장병들에게 지역사회의 따뜻한 마음을 전했다.

강수현 양주시장은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 항상 최일선에서 수고해주시는 군 장병 여러분께 깊은 감사와 존경을 표한다"며 "앞으로도 군과의 지속적인 협력을 통해 지역 안보와 민·군 화합을 강화해 나가겠다"고 말했다.


양주시는 매년 명절마다 군부대를 찾아 위문 활동을 펼치며 민·군 유대 강화와 장병 사기 진작을 위해 꾸준히 힘쓰고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
