헌재, 조지호 탄핵 변론 11월 종결…이르면 연내 선고

계엄 당시 경찰국장 박현수 경찰인재개발원장 증인 출석

"조 청장, 尹 고압적으로 말해 반대할 틈이 없었다고 말해"

헌법재판소가 조지호 경찰청장의 탄핵심판 변론을 오는 11월 종결한다. 이르면 연내 선고가 이뤄질 전망이다.

지난 9월 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 조지호 경찰청장 탄핵심판 사건 첫 변론기일에 조 청장을 비롯해 피청구인 측 대리인들이 자리하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김상환 헌재소장은 30일 오후 조 청장 탄핵심판 2차 변론에서 "3차 변론기일은 11월 10일 오후 2시"라며 "특별한 사정이 없으면 다음 기일에 증인신문에 이어 변론을 종결할 예정"이라고 밝혔다.

3차 변론에선 조 청장 측이 증인으로 신청한 김준영 전 경기남부경찰청장 증인신문 후 양측 종합변론과 최종진술을 듣는다. 김 전 청장은 조 청장 지시로 중앙선거관리위원회 청사에 경찰을 투입한 인물이다.

이날 2차 변론에는 12·3 비상계엄 당시 행정안전부 경찰국장이던 박현수 경찰인재개발원장이 조 청장 측 증인으로 출석했다. 박 원장은 작년 12월 3∼4일 조 청장과 4차례 통화한 인물이다.

조 청장 대리인이 박 원장에게 '(국회의 계엄 해제요구안 의결 이후) 조지호가 경찰 조치를 설명하면서 본인이 계엄 실현을 위해 노력했단 취지로 설명했느냐, 치안 유지를 위한 최소한의 조치를 했단 취지로 설명했느냐'고 질문했다. 박 원장은 "그런 뉘앙스는 (둘 다) 인식하기 어려웠다"며 "다만 포고령을 말씀하시면서 '포고령이 법과 같다는 거야'라고 말했다"고 답했다.

그러면서 12월 4일 아침 이뤄진 통화에선 "제가 '왜 반대를 못 했느냐'고 하니까 조 청장이 '대통령께서 워낙 고압적으로, 일방적으로 말씀하셨다. 단 1분이라도, 10초라도 틈이 있었으면 계엄을 해선 안 된단 말을 했을 텐데 그럴 틈이 없었다고 말했다"고 밝혔다.

박 원장은 또 조 청장이 당시 여인형 전 국군방첩사령관과 통화한 내용을 자신에게 전하며 '정치인 대상 체포조 지원 요청을 받았을 때 (조 청장 본인이) 국가수사본부와 실무적으로 상의하라고 했다는 말을 했느냐'는 질문에 "그렇게 기억하고 있다"고 말했다.

조 청장 측이 '그런 말을 한 적이 없다'는 취지로 주장하자 박 원장은 "(조 청장이 그렇다고 하면)제 기억이 조금 다를 수도 있을 것 같다"며 본인이 헷갈렸을 수 있다는 취지로 답했다. 다만, 이를 두고 국회 측이 '그런 취지로 검찰에서 진술한 때(작년 12월 10일) 기억이 선명할지, 지금 기억이 선명할지'를 묻자 "그때가 선명할 것 같다"고 했다.

그는 조 청장이 여 전 사령관과 대화 내용을 전하면서 "조 청장이 당시 속으로 '또라이 XX들, 김용현도 또라이고 군바리 XX들 정신 나간 놈들이다'란 생각을 했다고 말했다"고 전했다.

이날 증인신문 예정이던 김봉식 전 서울경찰청장은 본인이 형사재판을 받고 있고, 대통령 탄핵심판 당시 가능한 범위 내에서 증언했다는 사유를 들어 출석하지 않았다. 조 청장 측은 김 전 청장에 대한 증인 신청을 철회하기로 했다.

조 청장은 작년 12월 12일 국회에서 탄핵 소추됐다. 경찰청장이 탄핵 소추로 직무정지된 건 처음이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>