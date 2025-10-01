환율조작국 지정 우려 벗어나…韓美 '환율정책 합의' 발표

한미, 관세협상 별도로 협의 거쳐 발표

일본, 스위스 이어 세 번째 합의 사례



통화가치 조작 않는 환율 원칙 재확인

이번 합의로 환율관찰대상국 부담 덜어



환율 정책 투명성 높이는 조치도 포함

외환 시장 '안정(Stability)' 모니터링도

한미 재무당국이 환율 정책의 기본 원칙을 재확인하면서 투명성을 강화하는 내용의 환율 합의를 1일 발표했다. 이번 합의로 환율관찰대상국 부담을 덜면서 환율조작국 지정 우려에서 벗어났다는 평가가 나왔다. 이번 합의에는 우리 측 요구로 외환시장과 관련해 '안정'이라는 문구가 담겼다. 우리 외환시장의 안정성을 보장하기 위해서다. 정부는 분기별로 공개하던 시장안정 조치 월별 내역을 비공개 전제로 미국 재무부에 공유하고, 연도별 외환보유액 통화 구성 정보도 처음 공개하기로 했다.

기획재정부와 미 재무부는 이날 9시15분(미국시간 9월 30일 20시15분)에 한미 재무당국 간 환율 정책 합의를 발표했다. 이번 합의는 지난 4월 미 워싱턴 D.C.에서 열린 '2+2 통상협의'에서 미국 정부 요청으로 환율 분야가 통상 협의 의제로 올라온 뒤 관세 협상과 별도로 이뤄진 한미 재무당국의 고위·실무급 협의 끝에 마련됐다. 지난달 10일과 29일에 일본과 스위스가 각각 미국과 환율 합의를 한 데 이어 세 번째 사례로, 전반적인 합의 틀은 비슷하다.

韓美 합의로 환율조작국 우려 벗어나

한미 재무당국은 이번 합의로 효과적인 국제수지 조정을 저해하거나 부당한 경쟁 우위를 확보하기 위한 목적으로 자국 통화 가치를 조작하지 않는다는 환율 정책의 기본 원칙을 재확인했다. 기재부 관계자는 "수출로 경제 성장을 하려는 나라들은 인위적으로 자국 통화 가치를 약하게 유지하려 할 수 있고, 과거 신흥국들이 그런 정책을 썼다고 생각하는 게 선진국 인식"이라며 "경쟁 목적으로 자국 통화 가치를 조작하는 행위를 하지 않는다는 기본 원칙을 이번에 재확인한 것"이라고 했다.

양국 재무당국은 구체적으로 ▲거시건전성(Macroprudential) 또는 자본 이동(Capital flow) 관련 조치는 경쟁 목적의 환율을 목표로 하지 않고 ▲정부 투자 기관(Government Investment Vehicles)의 해외 투자는 위험 조정과 투자 다변화 목적에 따라 이뤄져야 하며 경쟁 목적의 환율을 목표로 하지 않는다는 점에 동의했다. 또 ▲외환 시장 개입은 환율의 과도한 변동이나 무질서한 움직임에 대응할 필요가 있는 경우 고려하며, 환율 방향과 관계없이 대칭적으로 이뤄져야 함을 재확인했다.

거시건전성 조치는 글로벌 금융위기 등 외부 충격으로 대규모 자본 유·출입이 발생할 때 금융 불안이 거시 경제 전반으로 확산하는 것을 막기 위한 정책적 접근을 말한다. 외국 자본의 이동 자체를 인위적으로 차단하는 자본 통제와 성격이 다르다. 기재부 관계자는 "자본 유입을 이유로 거시건전성 조치를 한다면서 실제로는 자본이 들어오지 못하게 막아 자국 통화 절하를 유도하는 등 사실상 환율 정책으로 활용하는 나라가 있다"며 "이렇게 하지 않겠다고 합의한 것"이라고 말했다.

이 관계자는 또 "달러를 구매해 자국 통화 가치를 약하게 하고 싶지만 직접 하기 어려울 때 연기금을 활용하는 경우가 있다"며 "해외 투자를 앞세워 연기금이 특정 시점에 달러를 사게 하는 등 시장 개입을 하지 않는다는 내용을 함께 담았다"고 설명했다. 그러면서 "자국 통화가 약세든 강세든 변동성이 크면 (시장에) 개입해야 하는데, 강세일 때만 들어가면 변동성 완화를 위한 시장 개입으로 보기 어렵지 않겠냐"며 "양쪽으로 다 한다고 약속하자는 내용도 있는 것"이라고 부연했다.

정부 안팎에서는 이번 합의로 우리나라가 환율조작국 지정에서 벗어나게 됐다는 평가가 나온다. 미국은 한국을 포함해 주요 교역국의 외환 정책을 반기마다 평가, 환율 조작을 판단하는 보고서를 낸다. 우리나라는 환율조작국이 아니지만 그보다 낮은 환율관찰대상국이다. 미국은 지난 6월 보고서에서 기존 정량 지표뿐 아니라 정성 지표도 평가에 반영하겠다고 했는데, 이번 합의 내용이 보고서에 포함된 정성 지표와 유사하다 보니 조작국 및 관찰대상국 지정 관련 불확실성이 낮아진 상태다.

환율 정책 투명성 강화…우리 요구로 '안정' 포함

한미 재무당국은 외환 시장 상황 및 안정(Stability)을 모니터링하고, 상호 소통을 강화하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 투명한 환율 정책과 이행 중요성에도 동의했다. 이를 위해 분기별로 대외에 공개하는 시장안정 조치의 월별 내역을 대외 비공개 전제로 미 재무부에 공유하고, 국제통화기금(IMF) 양식에 따라 월별 외환보유액 및 선물환포지션(향후 외화를 매매하기로 한 약정 규모) 정보를 공개하기로 했다. 연도별 외환보유액 통화 구성 정보도 대외 공개하기로 했다.

기재부 관계자는 "(합의 내용에) 안정이 들어간 곳은 우리밖에 없고, 협의 과정에서 계속 요구한 결과"라며 "우리 외환시장의 안정도 신경을 써야 하니 시장이 불안해지면 미국도 관심이 있다는 것을 표현해달라고 요구해서 담았다"고 말했다. 또 "분기별로 공개하는 시장안정 조치 월별 내역을 월 단위로 공개했으면 좋겠다는 얘기가 있었지만 우리 입장에서는 곤란하니 미국하고만 공유하겠다고 한 것"이라고 설명했다.

우리나라의 외환보유액 통화 구성 정보를 연 1회 공개하는 것은 이번이 처음이다. 현재는 IMF 특별인출권(SDR) 통화와 비(非) SDR 통화로만 구분하지만 앞으로는 SDR 바스켓(묶음)에 포함된 통화별로 투명하게 구성 정보를 운영한다는 게 기재부 설명이다. SDR은 IMF가 회원국의 외환보유액을 보완하기 위해 만든 국제 준비 자산이다. 달러와 유로, 위안, 엔, 파운드 등 5개 통화로 구성된 바스켓을 기준으로 가치가 산정된다.

정부는 이번 합의 내용이 우리 정부가 견지하는 환율 정책의 기본 원칙인 '환율은 시장에서 결정되며, 과도한 변동성 또는 비정상적 시장 상황 발생 시 시장 안정 조치 실시' 내용에 부합하는 수준이라고 했다. 또 외환 시장 안정을 위해 한미 재무당국 간 긴밀한 소통과 신뢰의 중요성을 재확인했다는 데 의의가 있다고 강조했다. 기재부 측은 "이번 합의 이행을 포함해 앞으로도 국내 외환 시장 상황과 환율 정책 운용 등에 대해 미 재무부와 상시로 긴밀하게 소통할 계획"이라고 밝혔다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



