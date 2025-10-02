프리미엄까지 품은 '강릉 오션시티 아이파크' 아파트 주목

- 똘똘한 한 채 ‘강릉 오션시티 아이파크’로 수요 쏠려 강릉 내에서도 양극화 심화

- 오션뷰 보다 더 귀한 대접받는 ‘비치프론트’ 아파트의 독보적인 희소성

지방 분양시장의 어려움이 깊어지는 가운데, 평균 17.4:1의 청약경쟁률로 조기에 완판되었던 '강릉 오션시티 아이파크'가 다시금 주목받고 있다.

이 아파트는 해안가에 위치한 비치프론트 아파트로, 그 희소성 덕분에 수요가 집중되고 선점 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다. 강릉 내에서도 양극화가 심화되고 있는 상황에서, '강릉 오션시티 아이파크'는 똘똘한 한 채로 인식되어 수요가 몰리는 것으로 풀이된다.

강릉 아파트 시장은 최근 몇 년간 많은 변화가 있었다. 특히, 최근 미분양 아파트가 발생하면서 시장의 양극화가 깊어지고 있다. 이런 어려운 지방 시장에서도 '강릉 오션시티 아이파크' 같은 똘똘한 한 채로 수요가 몰리며 프리미엄까지 형성된 것이다.

해당 아파트는 단순히 오션뷰를 넘어 비치프론트의 독보적인 가치를 지니고 있다. 해안가를 따라 한정된 해변 앞자리는 그 자체로 귀한 자원으로 여겨지며, 이는 수요자들에게 큰 매력으로 작용하고 있다.

부동산 전문가들은 조망권과 강변 또는 해변 접근성이 집값에 미치는 영향이 매우 크다고 입을 모은다. 이는 서울 한강변과 부산 해운대 등에서 쉽게 확인할 수 있다. 한강변 단지가 그렇지 않은 단지에 비해 훨씬 높은 가격에 거래되고 있다. 이러한 가격 격차는 강릉의 해변과 내륙 아파트 사이에서도 유사하게 나타날 것으로 예상된다.

입주 시장에서도 이러한 리버사이드 또는 비치프론트의 가치는 더욱 부각되고 있다. 초기 입주장에서 상대적으로 저렴한 가격에 해변 아파트 단지를 선점하려는 수요와 장기 투자를 고려하는 수요가 동시에 경쟁을 벌이고 있다. 이는 강릉의 부동산 시장에서 '강릉 오션시티 아이파크'가 더욱 주목받는 이유 중 하나이다.

특히, 정부의 고강도 대출 규제인 6.27 대책이 발표되면서 수도권의 유동자금이 묶인 상황에서, 수요자들은 지방의 똘똘한 한 채로 점차 눈을 돌리고 있다.

부동산 전문가들은 "6.27 대출규제로 인해 여유 자금이 있는 수요자뿐만 아니라 자금이 부족한 청년 세대들도 각종 대출 한도가 줄어들면서 외곽 지역으로 이탈할 가능성이 높다" 며 "특히 '탈서울', '탈수도권' 현상이 확산되면 지방에서도 각 지역을 대표하는 랜드마크 위주로 집값 상승세가 가팔라질 수 있다"고 경고하고 있다. 이러한 현상은 '강릉 오션시티 아이파크'의 수요 쏠림 사례로 잘 나타나고 있다.

강릉 해안가에는 그동안 브랜드 인지도가 낮은 소규모 아파트가 주로 공급되었으나, '강릉 오션시티 아이파크'는 비치프론트의 독보적인 가치를 지닌 794세대 규모의 대단지 아파트로, I'PARK라는 최고 브랜드 프리미엄까지 갖춰 강릉 주민은 물론 서울, 수도권에서도 많은 계약이 이뤄지며 이미 높은 관심을 받고 있다.

향후 해안가 인근에는 신규 공급이 더욱 어려워질 것으로 예상되고 신규 분양가 마저 급등하는 상황에서 가격, 브랜드 프리미엄까지 모든 면에서 특별한 만족감을 주는 신규 아파트 공급은 향후 더욱 제한될 것으로 보인다. 이러한 현실은 '강릉 오션시티 아이파크'의 가치를 더욱 높이는 요소로 작용할 것이다.

여기에 '강릉 오션시티 아이파크'는 강릉의 랜드마크로 자리 잡으며, 똘똘한 한 채로서의 가치를 인정받아 프리미엄까지 형성되고 있다. 지방 부동산 시장 어려움 속에서도 이 아파트에 수요가 집중되는 이유는 그 독보적인 입지와 비치프론트의 희소성에 기인한다.

'강릉 오션시티 아이파크'는 단순한 신축 아파트가 아니라, 미래의 가치가 높은 자산으로 자리 잡게 될 것으로 보인다. 아파트 입주는 2026년 8월로 예정되어 있다.





