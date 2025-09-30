본문 바로가기
8월 외래관광객 182만명…전년동월比 16.4% 증가

박병희기자

입력2025.09.30 12:11

지난달 방한 외래관광객이 182만332명을 기록해 전년동월대비 16.4% 증가했다고 한국관광공사가 30일 밝혔다. 지난해 8월 외래관광객은 156만3221명이었다.


올해 8월까지 누적 외래관광객은 1237만9498명으로 집계됐다. 전년동월대비 16% 증가했다.

연간 기준으로 역대 최대를 기록한 2019년과 비교해도 흐름이 더 좋다. 2019년의 경우 8월까지 누적 외래관광객이 1147만3580명이었다. 누적으로 따질 경우 올해 관광객 수가 2019년보다 7.9% 많다.

본격적인 여름 휴가철을 앞둔 25일 인천국제공항 제1여객터미널을 찾은 여행객들로 붐비고 있다. 인천공항공사는 여름철 성수기인 7월말부터 8월초까지 3주간 약 391만명이 인천공항을 이용할 것으로 내다봤다. 2025.7.25. 강진형 기자

8월 국가별 외래관광객 수는 중국 관광객이 60만4618명으로 가장 많았다. 전년동월 50만5559명보다 19.6% 늘었다.


다음으로 일본(37만8852명), 대만(19만1565명), 미국(10만2057명), 홍콩(6만1864명), 베트남(4만7019명), 필리핀(3만5225명) 관광객이 많이 방문했다. 일본, 대만, 미국, 홍콩, 베트남, 필리핀 관광객도 전년동월대비 각각 17.1%, 28.8%, 4.8%, 9.9%, 5.3%, 16.0% 늘었다.


8월 우리 국민의 해외관광객 수를 나타내는 국민 해외관광객은 242만2218명으로 지난해 8월(235만9550명)보다 2.7% 늘었다. 올해 누적 국민 해외관광객은 1942만1133명으로 지난해 같은 기간 1888만4901명보다 2.8% 늘었다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
