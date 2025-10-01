투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리 스탁론을 알고 있었다면

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 46,700 전일대비 3,800 등락률 +8.86% 거래량 1,138,344 전일가 42,900 2025.10.01 13:09 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!심텍, 500억 CB 발행에도 실적 우상향 기대에 주가↑관세 우려 완화에도…韓 증시, 외인·개인 동반 매도에 하락 전 종목 시세 보기 close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 14,490 전일대비 80 등락률 +0.56% 거래량 1,152,886 전일가 14,410 2025.10.01 13:09 기준 관련기사 [특징주]'OLED 중심 수익성 개선' LG디스플레이, 3.49% 상승[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"중국 단체관광객 무비자 입국 허용...유통株 ‘함박웃음’ 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 2,000 등락률 -0.72% 거래량 94,929 전일가 276,000 2025.10.01 13:09 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 즉시!최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 당일 즉시! 금리는 연 4%대금리 부담 낮추고 투자 여력 키운다…스탁론에 몰리는 투자자들 전 종목 시세 보기 close , 지투지바이오 지투지바이오 456160 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 15,500 등락률 -7.09% 거래량 503,927 전일가 218,500 2025.10.01 13:09 기준 관련기사 [특징주]지투지바이오, 글로벌 빅파마와 공동연구 계약 소식에 13%↑연 4%대 최저금리로 4배 레버리지를? 대체거래소 이용자도 가능![특징주] '비만약 품귀'에 지투지바이오, 베링거와 공동 개발 부각 강세 전 종목 시세 보기 close , 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 50,000 전일대비 4,000 등락률 -7.41% 거래량 576,611 전일가 54,000 2025.10.01 13:09 기준 관련기사 4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK[특징주]엘앤씨바이오, 거침없는 스킨부스터 해외 진출…2교대에 시설 확장까지"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>