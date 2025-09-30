국가전산 먹통 닷새째, 시스템 복구율 13%…곳곳에서 불편

30일 오전 8시 기준 85개 복구 완료

1등급 시스템은 36개 중 21개 복구

미복구 500여개…시민 불편 이어져

국가정보자원관리원 화재로 마비된 행정정보시스템 562개가 여전히 복구되지 못하고 있다. 정부24·복지로 등 주요 시스템이 속속 복구됐지만 여전히 복구율은 10%대에 머물러 있어 국민과 공직자 모두 불편을 호소하고 있다.

30일 행정안전부에 따르면 이날 오전 8시 기준 국정자원 화재 후 가동을 중단한 행정시스템 647개 중 85개, 13.1%가 복구됐다. 영향력이 크고 사용자 수가 많은 1등급 시스템은 36개 중 21개가 복구됐다. 윤호중 행안부 장관은 이날 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 "이번 화재로 서비스가 중단됐던 647개 시스템 목록을 오늘 중 국민께 공개하고 각 시스템 복구 상황도 투명하게 공개하겠다"며 "국민 여러분께서 복구 현황을 직접 확인하실 수 있도록 끝까지 책임 있게 점검하겠다"고 했다.

국가정보자원관리원 대전 본원 전산실 화재로 전산망 마비 사태가 이어지고 있는 29일 서울 종로구 광화문우체국을 찾은 고객들이 무인접수기 사용이 불가하자 창구를 통해 접수하고 있다. 2025.9.29 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

손실된 국가전산망이 점차 복구되고 있지만, 복구율이 낮아 곳곳에서 국민의 피해는 여전하다. 직장인 박모씨(37)는 우체국쇼핑 사이트 접속이 막혀 아직 거래처에 추석 명절 선물을 보내지 못했다. 그는 "우체국쇼핑에서 선물을 구매하면 내 이름으로 무료배송까지 돼서 편리했다"며 "다른 택배사를 이용하면 물건을 직접 사서 택배비까지 내고 보내야 하는 불편함이 있다"고 말했다.

공공마이데이터 서비스도 정상화되지 않아 청약 신청자들이 직접 서류를 발급받아 제출해야 하는 상황이다. 청년매입임대주택 서류 제출자로 선정된 이모씨(29)는 이날까지 서류를 제출해야 했으나 LH 담당자에게 전화로 문의한 끝에 서류제출 마감 기한을 다음 달 10일까지 연장해주겠다는 안내를 받았다. 이씨는 "다행히 서류제출 기한이 연장돼서 문제는 없지만, 화재 때문에 서류를 제출하지 못할까 봐 너무 걱정됐다"고 하소연했다. LH는 공공마이데이터 전산망이 복구될 때까지 임대주택과 분양주택 서류를 직접 발급받아 파일 형태로 올리거나 우편·현장 제출하라는 공고문을 띄운 상태다.

금융권에서도 주민등록증을 통한 본인 확인 서비스가 아직 정상화되지 않아 고객 불편이 계속되고 있다. 주요 시중은행 공고문에 따르면 현재 운전면허증이나 여권 등 대체 수단이 없고, 주민등록증만 보유한 경우 비대면 계좌 개설 등에 지장이 생길 수 있다. 대면 영업점에서는 전화를 통한 주민등록증 진위 확인이 가능하기 때문에 실물 주민등록증만 있어도 업무가 아예 불가능한 것은 아니다.

보건복지 행정정보시스템 중에선 대국민 복지포털인 '복지로'와 각 지방자치단체·사회복지시설 종사자들이 사용하는 '사회서비스정보시스템(희망e음)' '사회보장정보시스템(행복e음)' 등 사회복지 관련 서비스가 운영을 재개했다. 이들 서비스는 전날 오전 복구된 후 자체 점검을 거쳐 같은 날 오후 6시께 정상 개통됐다. 보건의료빅데이터시스템, 노인맞춤돌봄시스템, 취약노인지원시스템, 한국사회복지공제회 홈페이지는 지난 28일 오후부터 정상 작동 중이다. 취약노인지원시스템, 사회보장통계정보시스템, 국가아동학대정보시스템 등도 전날 오후 복구됐다.

다만 사회서비스전자바우처시스템과 화장장 예약을 위한 e하늘장사정보시스템 등은 서버 자체가 전소돼 상당 기간 정상 서비스가 어려울 전망이다. 이에 복지부는 복구가 늦어지는 시스템은 홈페이지 등에 서비스 중지를 안내하고 각 업무 특성과 절차를 고려해 ▲지자체·시설 등 방문 및 유선 신청 등 수기처리 절차 ▲서비스 선 제공 후 정산 ▲서류 수기 작성 보관 및 추후 반영 등 다양한 방안들을 수립해 대응 중이다. 복지부 관계자는 "업무 연속성을 위한 계획을 차질 없이 시행하고 국민 불편을 최소화할 수 있도록 시스템의 조속한 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

서버가 전소된 96개 시스템 중에는 공무원 업무 내부망인 '온나라시스템'도 포함돼 일상 업무가 '아날로그' 시대로 돌아갔다. 온나라시스템은 공무원들이 문서 제출, 결재, 메신저 등 업무에 핵심적인 기능을 한다. 부처 공무원들은 서류를 수기로 작성하고, 팩스나 민간 메신저로 소통하고 있다. 행안부 관계자는 "메신저 기능이 되지 않아 카카오톡, 텔레그램에서 단체방을 만들어 소통한다"며 "온나라 메일을 쓰지 못해 공직자 통합 메일로 대체해 사용한다"고 전했다.

이 96개 시스템은 국정재원 대구 센터의 민관 협력 클라우드로 이전된다. 국가유공자 관련 증명서를 발급하는 '통합보훈', 재난·안전 실시간 정보를 파악하는 '안전디딤돌'도 포함된다. 다만 정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 등이 걸릴 것으로 추정돼 이 기간 공무원 업무를 비롯해 대시민 서비스 불편은 한동안 지속될 전망이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



