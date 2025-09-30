해외투자이민 전문 ‘셀레나이민’, 코엑스 이민 박람회 참가

해외투자이민 전문기업 셀레나이민이 오는 10월 11일과 12일 양일간 코엑스에서 개최되는 2025 추계 코엑스 이민/투자 박람회에 참가해 해외투자이민 전문가 컨설팅 및 파격 혜택을 제공할 예정이다.

2025 추계 코엑스 이민/투자 박람회는 국내 최대 규모의 해외 이민 및 유학 관련 종합 안내 행사이다.

본 행사를 통해 셀레나이민의 투자이민 전문가들과 현지 전문가를 초빙하여 검색만으로 알기 어려웠던 미국투자이민과 유럽의 키프로스, 몰타, 포르투갈과 아랍에미리트의 두바이 투자와 증여와 상속등 세법에 대한 궁금증도 무료로 확인할 수 있어 참가자들에게 큰 기회가 될 전망이다.

특히 셀레나이민은 코엑스 1층 A홀 셀레나이민 부스 내 전용 세미나실에서 11일, 12일 전문가 세미나 강연도 제공한다. 11일 토요일 오후 3시에는 박람회 강당에서 전 세계 투자이민 트렌드&절세 플랜을 주제로 전문가 강연이 펼쳐질 예정이다.

셀레나이민 관계자는 "국내 대규모 이민 박람회 행사를 맞이해 사전예약 고객 전원에게 무료로 박람회 입장권을 제공하며 미리 예약 후 상담 진행해주신 고객 선착순 대상으로 커피 상품권, 텀블러, 멀티 플러그, 보조 배터리 등 다양한 사은품을 제공할 계획이다. 뿐만 아니라 당일 미국투자이민 및 유럽투자이민 고객에게는 수속비 할인은 물론 5성급 호텔 숙박 지원 및 장학금 지원 혜택을 제공할 예정이니 많은 참가 신청 바란다"라고 밝혔다.

2025 추계 코엑스 해외이민투자 박람회는 오는 10월 11일, 12일 코엑스 1층 A홀에서 개최되며 사전 예약은 셀레나이민 전화 및 홈페이지를 통해 가능하다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



