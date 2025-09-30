본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

해외투자이민 전문 ‘셀레나이민’, 코엑스 이민 박람회 참가

정진기자

입력2025.09.30 10:10

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
해외투자이민 전문 ‘셀레나이민’, 코엑스 이민 박람회 참가
AD
원본보기 아이콘

해외투자이민 전문기업 셀레나이민이 오는 10월 11일과 12일 양일간 코엑스에서 개최되는 2025 추계 코엑스 이민/투자 박람회에 참가해 해외투자이민 전문가 컨설팅 및 파격 혜택을 제공할 예정이다.


2025 추계 코엑스 이민/투자 박람회는 국내 최대 규모의 해외 이민 및 유학 관련 종합 안내 행사이다.

본 행사를 통해 셀레나이민의 투자이민 전문가들과 현지 전문가를 초빙하여 검색만으로 알기 어려웠던 미국투자이민과 유럽의 키프로스, 몰타, 포르투갈과 아랍에미리트의 두바이 투자와 증여와 상속등 세법에 대한 궁금증도 무료로 확인할 수 있어 참가자들에게 큰 기회가 될 전망이다.


특히 셀레나이민은 코엑스 1층 A홀 셀레나이민 부스 내 전용 세미나실에서 11일, 12일 전문가 세미나 강연도 제공한다. 11일 토요일 오후 3시에는 박람회 강당에서 전 세계 투자이민 트렌드&절세 플랜을 주제로 전문가 강연이 펼쳐질 예정이다.

해외투자이민 전문 ‘셀레나이민’, 코엑스 이민 박람회 참가 원본보기 아이콘

셀레나이민 관계자는 "국내 대규모 이민 박람회 행사를 맞이해 사전예약 고객 전원에게 무료로 박람회 입장권을 제공하며 미리 예약 후 상담 진행해주신 고객 선착순 대상으로 커피 상품권, 텀블러, 멀티 플러그, 보조 배터리 등 다양한 사은품을 제공할 계획이다. 뿐만 아니라 당일 미국투자이민 및 유럽투자이민 고객에게는 수속비 할인은 물론 5성급 호텔 숙박 지원 및 장학금 지원 혜택을 제공할 예정이니 많은 참가 신청 바란다"라고 밝혔다.


2025 추계 코엑스 해외이민투자 박람회는 오는 10월 11일, 12일 코엑스 1층 A홀에서 개최되며 사전 예약은 셀레나이민 전화 및 홈페이지를 통해 가능하다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기