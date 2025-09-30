'힐스테이트 용인포레' 금일부터 양일간 우선공급 청약 실시

- 9월 30일(화)과 10월 1일(수) 양일간 홈페이지 통해 청약 접수 받아

- 용인시 거주 만 19세 이상 무주택자 본인(50%)과 주택 소유 여부와 무관(30%)하게 가능

현대엔지니어링이 경기도 용인시 처인구 삼가동에 선보이는 기업형 민간임대주택 '힐스테이트 용인포레'가 금일부터 우선공급 청약접수를 실시한다. 지난 25일 오픈한 주택홍보관에는 대거 인파가 몰리며 높은 관심을 실감케 한 만큼, 우선공급 청약 열기도 뜨거울 것으로 전망된다.

힐스테이트 용인포레의 우선공급 청약은 9월 30일(화)과 10월 1일(수) 양일간 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 용인시 거주 만 19세 이상 무주택자 본인(50%)과 주택 소유 여부와 무관(30%)하게 가능하고, 청약통장 가입여부 역시 따지지 않는다. 우선공급 청약자의 당첨자 발표일은 10월 2일(목)이다.

향후 일정으로는 추석 연휴가 지나고 10월 13일(월) 한국부동산원 청약홈을 통해 일반공급 청약을 실시할 예정이다. 일반공급(20%)은 거주지 제한이나 주택 소유 여부와 관계없이 만 19세 이상이면 누구나 청약통장이 필요 없이 신청할 수 있다. 또한 우선공급 낙첨자 역시 일반공급에 지원할 수 있다.

일반공급 청약자의 당첨자 발표일은 10월 16일(목)이며, 이후 10월 20일(월)부터 25일(토)까지 6일간 우선공급 및 일반공급 당첨자의 정당계약이 진행된다.

한편, 힐스테이트 용인포레는 경기도 용인시 처인구 삼가동 일원에 지하 5층~지상 최고 38층, 13개 동, 전용면적 59㎡, 84㎡, 총 1,950가구 규모로 조성된다. 전용면적별 가구수는 ▲59㎡ 784가구 ▲84㎡ 1,166가구다.

단지는 기업형 민간임대주택으로 조성되는 만큼, 수요자의 부담이 최소화되는 것이 가장 큰 강점으로 여겨진다. 8년간 안정적 거주가 가능하며, 임대료 상승률도 해당법령에 따라 5% 이내로 제한돼 있어 비용 부담이 상대적으로 적어 장기적인 주거 계획이 가능하다.

또한 주택수에 포함되지 않아 취득세, 종합부동산세, 재산세 등 부동산 관련 세금 부담이 없고, 주택도시보증공사(HUG) 임대보증 가입으로 보증금 반환 리스크가 사실상 차단돼 가격 안정성과 함께 전세사기 우려도 적다.

입지 여건도 뛰어나다. 에버라인(용인경전철) 시청·용인대역이 인접해 있고, 이를 통해서는 수인분당선, GTX-A노선도 편리하게 이용할 수 있다. 이에 따라 판교, 강남 등 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나다.

또한 바로 옆에 삼가초가 자리한 초품아 입지를 갖췄으며, 역북2근린공원(조성 중)이 단지와 인접해 형성될 예정이어서 쾌적한 주거생활도 기대된다. 이 밖에도 용인시청, 용인세무서, 용인문화원, 보건소, 롯데시네마, 이마트 등 용인시청 권역의 다양한 편의시설도 가깝게 누릴 수 있다.

힐스테이트 용인포레는 주택시장을 이끌어가는 힐스테이트 브랜드 프리미엄과 차별화된 설계도 돋보인다. 우선 4Bay 판상형 위주의 평면 구성과 함께 드레스룸, 알파룸 등 특화 공간을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 확대했다(일부 타입 제외). 특히 알파룸은 입주자의 필요에 따라 홈오피스, 자녀 공부방, 취미 공간, 손님 맞이 방 등으로 다양하게 활용할 수 있어 주목된다.

또한 단지 내에는 피트니스센터, 실내골프연습장, 스크린골프 등 스포츠시설을 비롯해, 독서실, 작은도서관, 맘스카페, 맘스스테이션, 경로당 등 다채로운 커뮤니티가 마련되며, 조경으로는 수변시설이 포함된 그린커뮤니티마당, 산소테라피가든, 실버커뮤니티가든, 어린이놀이터, 유아놀이터 등이 도입돼 쾌적함을 더할 예정이다.

힐스테이트 용인포레의 주택홍보관은 경기도 용인시 처인구 중부대로 일원(더와이스퀘어 1층)에 마련돼 있으며, 입주는 오는 12월 예정이다.





