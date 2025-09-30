LG전자, '라이프 스타일 맞춤형' AI 세탁 가전 신제품 출시

30일부터 AI 워시타워 등 신제품 4종 출시

AI 워시타워, 세탁·건조 용량 23㎏ 동일

대용량 빨래도 그대로 건조기로 이동 가능

AI 워시콤보 컴팩트는 1~2인 가구에 맞춤

모터 등 핵심 부품 기술력에 AI 접목

모두 1등급…'으뜸 효율 가전 환급' 가능

LG전자가 고객의 생활 방식에 맞춰 선택할 수 있도록 한 인공지능(AI) 기능을 갖춘 세탁 가전 신제품들을 선보인다고 30일 밝혔다.

이와 관련해 LG전자는 LG 트롬 AI 세탁기(25㎏), LG 트롬 AI 건조기(25㎏), LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워(세탁·건조 23㎏), LG 트롬 AI 워시콤보 컴팩트(세탁 11㎏·건조 6㎏) 등 총 4종의 신제품을 내놓는다. 30일 AI 세탁기, AI 건조기부터 순차 출시한다.

AI 워시타워는 세탁·건조 용량이 모두 23㎏으로 같다. 대용량 빨래도 세탁 후 나눌 필요 없이 그대로 건조기로 옮기면 돼 편리하다. 신제품엔 7인치 디스플레이가 탑재돼 조작과 정보 확인이 편하다. LG전자는 기존에 각기 다른 세탁(23·24·25㎏)과 건조(20·21·22·25㎏) 용량 조합과 사이즈를 줄인 컴팩트(세탁 13㎏·건조 10㎏) 모델까지 다양한 제품을 운영하고 있다. 앞으로도 고객의 목소리를 반영해 세분화된 용량 조합을 지속적으로 선보일 예정이다.

AI 워시콤보 컴팩트는 1~2인 가구에 적합한 모델이다. 기존 제품 대비 높이 14㎝·폭 10㎝·깊이 25㎝가 줄어 협소한 다용도실이나 원룸에도 설치할 수 있다. 하단에 미니워시(2.5㎏)를 설치하면 섬세한 의류나 속옷 등을 분리 세탁할 수 있어 더욱 활용도가 높다. 워시콤보는 시작 버튼만 누르면 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 마치는 편리함이 있어, 지난해 처음 출시된 이후 꾸준한 인기를 끌고 있다.

AI 세탁기와 AI 건조기는 국내 최대 25㎏ 용량으로 출시돼 두꺼운 겨울 이불과 같이 부피가 큰 빨래도 쉽게 세탁·건조한다. 도어를 닫기만 하면 바로 세탁·건조할 수 있게 전원을 자동으로 켜주는 '스마트 On' 기능으로 조작의 번거로움도 줄었다. 디자인도, 고급스러운 토프와 아몬드 색상이 추가돼 고객은 에센스 화이트, 그린, 베이지, 블랙, 모던 스테인리스까지 집 안 인테리어에 맞춰 컬러를 선택하면 된다.

LG전자는 세탁·건조 과정을 똑똑하게 제어하는 AI 기술로 신제품들의 성능과 편의성을 높였다.

LG전자 핵심 부품 기술력과 AI를 결합한 AI DD모터는 세탁물 재질과 오염도, 세탁량 등에 따라 6가지 모션 가운데 최적 모션으로 옷감 손상도 덜하도록 세탁·건조해 준다. 또 전원 연결 상태에서 세탁물 투입 후 약 3초 만에 세탁량을 파악하고 코스별 예상 세탁?건조 시간을 바로 안내하는 'AI 타임센싱' 기능, 사용할수록 사용 환경에 맞춰 더욱 정확한 건조 완료 예상 시간을 안내하는 'AI 시간 안내' 등 AI 기능으로 사용이 편리해졌다.

이번 신제품들은 모두 에너지소비효율 1등급 제품으로 으뜸 효율 가전제품 환급 혜택을 받을 수 있다. 출하가는 AI 워시콤보 컴팩트 249만원, AI 세탁기 210만원, AI 건조기 244만원, AI 워시타워 444만원이다.

곽도영 LG전자 HS사업본부 리빙솔루션사업부장(부사장)은 "AI 기반의 혁신적 세탁·건조 솔루션으로 에너지 효율과 공간 활용성, 편의성까지 만족시켜 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



