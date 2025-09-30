ADT캡스, 범죄 피해자 곁 계속 지킨다

고양파주범죄피해자지원센터와 범죄 피해자 안전 위한 MOU

SK쉴더스는 물리보안 브랜드 ADT캡스가 고양파주범죄피해자지원센터와 범죄 피해자 신변 보호 및 법정 동행 지원을 위한 업무협약(MOU)을 재체결했다고 30일 밝혔다.

이용주 SK쉴더스 경호팀장(왼쪽부터), 이상래 고양파주범죄피해자지원센터 이사장, 이용록 SK쉴더스 경기북본부장, 강인모 SK쉴더스 파주지사장이 함께 기념 촬영을 하고 있다.

이번 협약은 2019년 첫 체결 이후 6년째 이어져 온 피해자 보호 활동을 앞으로도 꾸준히 지속하기 위해서 마련됐다. ADT캡스 경호팀은 가해자의 보복 우려가 있는 피해자가 법정이나 수사기관에 출석할 때 전문 경호원 동행을 제공해 피해자의 안전을 확보한다. 이를 통해 진술 과정에서 불안감을 줄이고 심리적 안정을 지원해 피해자가 안심하고 법적 절차에 참여할 수 있도록 돕는다. 올해에도 법정 동행을 이어가며 피해자들의 안전 확보에 힘을 보탰다.

1988년 출범한 ADT캡스 경호팀은 업의 특성을 살린 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 범죄 피해자 법정 동행은 물론, 여성과 1인 가구 등 안전취약계층 대상 호신술·심폐소생술 교육, 공공기관 대상 범죄 예방 강의, 수험생 특별 호송 서비스 등 다양한 프로그램을 통해 지역사회의 안전망을 강화하고 있다.

이용주 ADT캡스 경호팀장은 "고양파주범죄피해자지원센터와의 긴밀한 협력을 통해 범죄 피해자 보호 활동을 6년째 이어오고 있다"며, "앞으로도 30여년간 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 범죄 피해자 보호는 물론 지역사회 전반의 안전을 강화해 나가겠다"고 말했다.





