신상진 시장 "미디어광장, 밤에도 빛나는 성남하이테크밸리 만들겠다"

신상진 성남시장, 청년친화형 아름다운거리 미디어광장 개장식 참석

신상진 성남시장이 29일 오후 5시 30분 중원구 상대원동 성남하이테크밸리 내 미디어광장에서 열린 '청년친화형 아름다운거리 미디어광장 개장식'에 참석했다.

성남하이테크밸리 미디어광장 개장식에서 신상진 성남시장과 참석자들이 미디어월 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 신상진 시장을 비롯해 국회의원, 도의원, 시의원, 관계기관, 입주기업 대표, 근로자 및 시민 등 약 500명이 참석했다.

신 시장은 기념사에서 "성남하이테크밸리는 지난 50여년간 우리 지역 산업 발전을 이끌어온 주춧돌"이라며 "제조업 중심의 아파트형 공장단지로 발전해 왔지만, 업무시간이 지나면 불이 꺼지고 사람이 없어지는 것이 늘 안타까웠다"고 말했다.

이어 "오늘 개장하는 미디어광장을 중심으로 이곳에 활기를 불어넣겠다"며 "근로자와 주민이 퇴근 후에도 함께 즐기고 어울릴 수 있는 다양한 먹거리와 즐길거리를 조성해, 밤에도 빛나는 활기찬 성남하이테크밸리를 만들겠다"고 강조했다.

신상진 성남시장이 미디어광장 개장식에서 기념사를 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

이날 개장한 미디어광장은 대형 미디어월과 프로젝션 열주(조명이 투사되는 기둥) 등을 설치하고 야외 휴게공간을 조성해 청년들이 자유롭게 모여 소통할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

개장식에서는 성남시립예술단의 국악연주와 합창으로 구성된 식전공연을 시작으로, 사업 경과보고, 기념사 및 축사, 미디어월 점등 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>