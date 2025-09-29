나주시-태주시 맺은 우정…영산강정원서 결실

태주시 문화공연 대표단 22명 초청

'2025 나주영산강축제'공연 예정

전통음악·무용·연극 등 선보여

나주시가 ‘2025 나주영산강축제’에 중국 태주시 문화공연 대표단을 초청해 문화공연 프로그램을 선보인다. 사진은 중국 태주시 문화공연 대표단 공연 모습. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 국제 우호 교류 도시인 중국 태주시 문화공연 대표단을 초청해 특별한 문화예술 공연과 교류 프로그램을 선보인다.

나주시는 '2025 나주영산강축제'에서 시민들에게 이색적인 중국 전통문화를 체험할 기회를 제공하고 축제의 국제적 위상을 높이며 양 도시 간 우호 관계를 더욱 공고히 하기 위해 특별 문화공연을 마련했다고 29일 밝혔다.

대표단은 태주시문화방송관광체육국 부국장을 비롯해 태주시민악단, 태주난탄극단 등 공연단원과 관계자 총 22명으로 구성됐다.

축제 무대에서는 중국 전통 악기 연주, 무용, 연극 등 다채로운 공연을 통해 시민과 관광객에게 현지 문화를 직접 소개할 예정이다.

태주시 대표단의 공연은 축제 기간 중 두 차례 진행된다.

내달 11일에는 세계문화공연 무대에서 공연을 진행하고 12일에는 국제교류 도시 초청 공연에서 중국 전통예술을 감상할 수 있다.

또 대표단은 한국천연염색박물관, 국립나주박물관, 산림자원연구원 메타세쿼이아길 등 주요 문화 및 관광지를 방문해 나주의 역사와 문화를 체험하며 교류의 폭을 넓힐 계획이다.

윤병태 나주시장은 "양 도시 간 교류 협력을 한층 더 강화하기 위해 자매결연 도시로 격상하는 방안도 계획 중이다"며 "시민과 관광객들이 세계 다양한 문화를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>