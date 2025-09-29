이호성 무안군의회 의장, 남도미식박람회 성공 기원 동참

남도음식 가치·산업 가능성 조명

전남 무안군의회 이호성 의장이 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공을 기원하는 릴레이 응원 캠페인에 참여했다.

이 의장은 김산 무안군수와 박종대 영암군의회 의장의 지명을 받아 릴레이에 동참했으며, 박람회는 오는 내달 1~26일 목포문화예술회관 일원에서 열린다.

'자연을 맛보다, 바다를 맛나다'를 슬로건으로 내세운 이번 박람회는 대한민국 최초의 미식 산업 전문 행사로, 주제관·미식문화관·산업관 등을 통해 남도 미식의 역사와 철학, 명인들의 음식, 푸드테크와 지속가능 식품 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

특히 개최지인 목포는 바다와 육지가 어우러진 항구 도시로 해양 관광자원이 풍부해 박람회 성공 개최의 최적지로 꼽힌다.

이 의장은 "남도의 풍요로운 미식 문화와 무안의 우수한 농수산물이 이번 박람회를 통해 국내외에 널리 알려지기를 기대한다"며 "무안군의회도 군민과 함께 성공적인 개최를 응원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



