성인 400명이 가을 길서 만난 건?… 경남정보대, '길 위의 인문학 여행' 인기

"길 따라 인문학이 주렁주렁 열렸네." 경남정보대가 성인학습자들을 위한 인문학 여행을 이어갔다.

부산 대표 커뮤니티 칼리지를 표방하는 경남정보대학교가 지난 26일 '2025 가을 길 위의 인문학 여행'을 경남 고성 일원에서 열었다. 행사에 성인학습자 400여명이 참여했다.

'시간의 흔적을 걷다-소가야와 공룡의 기억'을 주제로 열린 이번 프로그램은 단순한 강의가 아닌 현장 탐방 중심으로 진행됐다. 올해 다섯 번째를 맞은 이 행사는 큰 인기를 끌고 있다.

참가자들은 상족암 군립공원에서 공룡 발자국 화석지와 촛대바위, 병풍바위 등 천연기념물 411호 일대를 둘러봤다. 해설을 듣는 데 그치지 않고 스스로 읽고 걷고 찾아보는 방식을 적용해 몰입감을 높였다.

이어 송학동 고분군에서는 유네스코 세계유산 등재 2주년을 맞아 열린 '소가야문화제'와 '군민체육대회'가 동시에 펼쳐졌다. 참가자들은 공연과 부대행사를 함께 즐기며 역사·문화·축제가 어우러진 현장을 경험했다.

환경조경디자인과 최예순 씨(사회복지학과 졸업)는 "책에서만 보던 유적지를 직접 걸으며 보고 느낄 수 있어 인상 깊었고 지역 축제와 함께해서 더 뜻깊었다"며 "해마다 참여할수록 학습과 여행의 깊이가 더해진다"고 말했다.

이성호 도서관장은 "성인학습자들이 강의실을 벗어나 역사와 문화 현장에서 인문학의 가치를 직접 체험하는 것은 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 학과와 지역사회가 어우러지는 학습 기회를 만들겠다"고 힘줬다.





