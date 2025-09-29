청하고려인삼 ‘삼비천’, IHCC 할랄 인증 획득

- 식물성 캡슐까지 적용하여 할랄 시장 공략을 위한 맞춤형 제품

- 프리미엄 제품까지 인증 확대를 통해 글로벌 브랜드 가치 제고 계획

인삼 건강기능식품 전문기업 청하고려인삼㈜은 자사 제품 '삼비천(Sambicheon)'이 아랍에미리트 할랄인증기관 IHCC(International Halal Certification Center)로부터 공식 인증을 획득했다고 밝혔다. IHCC는 UAE(아랍에미리트) 내에서 심사 기준이 가장 까다로운 기관으로 잘 알려져 있다.

삼비천은 동결건조홍삼농축액분말 100%로 제조된 식물성 캡슐 제품으로, 건강과 윤리적 소비를 중시하는 글로벌 소비자층을 겨냥해 개발됐다. 합리적인 가격에 고품질 원료를 담았으며, 제조 공정과 원료 모두가 할랄 기준을 철저히 준수한다. 이는 엄격하게 관리된 제조시설과 안전한 원재료를 기반으로 제품을 생산해 소비자 신뢰를 확보하겠다는 의미를 담고 있다.

청하고려인삼㈜ 관계자는 "삼비천은 더 넓은 글로벌 시장 진출을 위한 첫걸음"이라며 "프리미엄 제품군까지 순차적으로 할랄 인증을 확대해 브랜드 전략을 다각화할 것"이라고 말했다. 단일 제품 성과를 넘어 브랜드 전반으로 인증 전략을 확장한다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

할랄 인증은 단순한 종교적 기준을 넘어 식품 위생, 안전성, 윤리적 제조 공정을 충족했음을 입증하는 국제적 인증으로, 최근에는 제품 신뢰도를 판단하는 글로벌 기준으로 자리 잡았다. 특히 중동·동남아시아·중앙아시아 등 무슬림 인구가 많은 시장에서 인증 제품 수요는 꾸준히 증가하는 추세다.

시장조사기관 IMARC 그룹은 2025년부터 2033년까지 세계 할랄 식품 시장이 연평균 8.92% 성장할 것으로 전망했다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 48.5% 이상의 시장 점유율을 기록하며 할랄 글로벌 시장을 선도하고 있다. 청하고려인삼㈜은 이러한 지역적 성장세를 발판 삼아 글로벌 건강식품 시장에서 한국 인삼의 입지를 한층 더 강화할 것으로 기대된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>