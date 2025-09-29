은평구, ‘상반기 적극행정 성과 우수기관’ 선정…행안부 장관 표창

서울 은평구(구청장 김미경)는 행정안전부 주관 ‘2025년 상반기 적극행정 성과 우수기관’에 선정됐다고 29일 밝혔다. 전국 자치단체를 대상으로 진행된 평가에서 은평구는 시·도 1곳, 시 2곳, 군 2곳, 구 2곳에 포함되는 우수기관 반열에 올랐다.

은평구는 적극행정 홍보 다각화, 적극행정위원회 운영 활성화로 전문성을 강화하고, 민관 의견 수렴 확대를 통해 현장 밀착형 행정을 실현한 점에서 높은 평가를 받았다. 또한, 우수사례 발굴과 공유를 통한 성과 확산으로 창의적인 행정 서비스를 제공해 구민 편익을 크게 높인 공로를 인정받았다.

은평구는 이번 성과를 바탕으로 하반기에도 적극행정 추진에 박차를 가할 계획이다. 주민 체감도 설문조사를 통한 정책 반영성 강화, 우수사례 지속 발굴 및 확산, 적극행정 자체 홍보 영상 제작 등을 통해 직원과 주민 모두가 공감하는 적극행정 문화를 정착시키겠다는 방침이다.

김미경 은평구청장은 “이번 수상은 전 직원이 적극행정을 실천한 결과”라며 “주민이 체감할 수 있는 행정을 꾸준히 추진해 신뢰받는 은평구를 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



