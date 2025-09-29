본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

교원더오름, ‘헬시클로버’ 1주년 기념 제주SK FC와 특별 이벤트 진행

정진기자

입력2025.09.29 11:10

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
교원더오름, ‘헬시클로버’ 1주년 기념 제주SK FC와 특별 이벤트 진행
AD
원본보기 아이콘

교원그룹의 라이프스타일 브랜드 교원더오름이 걸음 리워드 앱 '헬시클로버' 론칭 1주년을 맞아 제주SK FC와 특별 이벤트를 진행했다.


헬시클로버는 목표 걸음수에 따라 리워드를 제공하는 앱이다. 회원들이 개인 목표뿐 아니라 팀 목표 달성에도 적극적으로 참여하면서 일상에서 건강한 습관을 형성하고 공유하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

헬시클로버 1주년 기념 이벤트는 제주SK FC와 손잡고 리워드를 강화한 것이 특징이다. 지난 28일, 1인 기준 월 30만 보 달성과 함께 교원더오름 건강기능식품 구매 등의 조건을 만족한 최종 2팀이 제주월드컵경기장 투어, 제주SK FC 클럽하우스 투어, 홈 경기 관람 등의 특별한 시간을 가졌다.


하프타임에 이뤄진 증정식에서는 제주SK FC 유소년 선수들을 위해 '프로틴업 쉐이크 플러스'를 기부하며 의미를 더했다. 프로틴업 쉐이크 플러스는 동·식물성 단백질 6종을 균형 있게 담아 1팩당 단백질 18g을 제공하는 고단백 쉐이크다. 유소년 선수들의 건강한 성장과 체력 증진을 돕는다.


교원더오름 관계자는 "함께 걷고 성취하는 문화를 알리는 헬시클로버 1주년을 맞아 회원들이 즐길 수 있는 경험형 혜택을 준비했다"라며, "앞으로도 회원들과 선수들의 건강한 라이프스타일을 지원하기 위해 제주SK FC와 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기