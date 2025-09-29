교원더오름, ‘헬시클로버’ 1주년 기념 제주SK FC와 특별 이벤트 진행

교원그룹의 라이프스타일 브랜드 교원더오름이 걸음 리워드 앱 '헬시클로버' 론칭 1주년을 맞아 제주SK FC와 특별 이벤트를 진행했다.

헬시클로버는 목표 걸음수에 따라 리워드를 제공하는 앱이다. 회원들이 개인 목표뿐 아니라 팀 목표 달성에도 적극적으로 참여하면서 일상에서 건강한 습관을 형성하고 공유하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

헬시클로버 1주년 기념 이벤트는 제주SK FC와 손잡고 리워드를 강화한 것이 특징이다. 지난 28일, 1인 기준 월 30만 보 달성과 함께 교원더오름 건강기능식품 구매 등의 조건을 만족한 최종 2팀이 제주월드컵경기장 투어, 제주SK FC 클럽하우스 투어, 홈 경기 관람 등의 특별한 시간을 가졌다.

하프타임에 이뤄진 증정식에서는 제주SK FC 유소년 선수들을 위해 '프로틴업 쉐이크 플러스'를 기부하며 의미를 더했다. 프로틴업 쉐이크 플러스는 동·식물성 단백질 6종을 균형 있게 담아 1팩당 단백질 18g을 제공하는 고단백 쉐이크다. 유소년 선수들의 건강한 성장과 체력 증진을 돕는다.

교원더오름 관계자는 "함께 걷고 성취하는 문화를 알리는 헬시클로버 1주년을 맞아 회원들이 즐길 수 있는 경험형 혜택을 준비했다"라며, "앞으로도 회원들과 선수들의 건강한 라이프스타일을 지원하기 위해 제주SK FC와 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>