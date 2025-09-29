전남도 관광진흥기금 융자 192억 원…역대 최대 규모

관광업체 경영 안정 위한 지원

올해 57개 지역 업체 선정

금리 1%·시설 개보수 활용 가능



전남도청 전경 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 지역 관광 활성화를 위해 상반기 관광진흥기금 융자 대상자로 30개 업체(110억 원)를 선정한 데 이어 하반기에도 27개 업체를 선정해 82억 원을 지원한다.

올해 관광진흥기금은 지난해 제주항공 여객기 사고 등으로 어려움을 겪고 있는 도내 관광업체의 경영 안정을 지원하고 침체된 관광산업의 활로를 열기 위해 추진됐다. 총 192억 원으로 역대 최대 규모다.

지원 대상 업체는 선정일로부터 6개월 이내에 광주은행 등 취급 은행에서 융자를 실행할 수 있으며 대출금리는 최저인 1%가 적용된다. 융자 금액은 시설 신·증축 및 노후 시설 개보수, 운영비 등으로 활용할 수 있다.

오미경 전남도 관광과장은 "관광산업은 전남 경제의 중요한 축이지만 고금리·고물가와 소비심리 위축 등으로 많은 관광업체가 어려움을 겪고 있다"고 말했다. 이어 "이번 융자 지원이 위기를 극복하는 마중물이 되길 바란다"며 "앞으로도 관광업체의 안정과 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원책을 추진하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>