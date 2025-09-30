연 4%대 부담 없는 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 모두 OK!

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이러한 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 다양한 선택지를 제공한 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 459,000 전일대비 7,000 등락률 -1.50% 거래량 90,584 전일가 466,000 2025.09.30 09:58 기준 관련기사 韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환[특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세반도체 대형주에 올라탄 ‘소부장’에서 아이디어 얻었다면? 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,100 전일대비 3,100 등락률 +2.90% 거래량 612,988 전일가 107,000 2025.09.30 09:58 기준 관련기사 韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환"사람 실수해도 안 죽는 시스템이 핵심…AI 안전기술 법제화·표준화 정부 나서야“코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려" 전 종목 시세 보기 close , 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 400 등락률 -0.72% 거래량 308,372 전일가 55,500 2025.09.30 09:58 기준 관련기사 4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK[특징주]엘앤씨바이오, 거침없는 스킨부스터 해외 진출…2교대에 시설 확장까지"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 175,600 전일대비 3,000 등락률 -1.68% 거래량 167,008 전일가 178,600 2025.09.30 09:58 기준 관련기사 韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환美 관세 대응 위한 의약품 수출기업 긴급 간담회투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능! 전 종목 시세 보기 close , NHN KCP NHN KCP 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 18,830 전일대비 1,100 등락률 -5.52% 거래량 1,899,770 전일가 19,930 2025.09.30 09:58 기준 관련기사 [특징주] NHN KCP, 네이버·업비트 스테이블코인 동맹에 결제 인프라 공급 기대감↑[특징주] 스테이블코인·결제서비스 관심↑…다날 17% 올라NHN KCP, 번개장터와 '번개머니' 시스템 운영 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>