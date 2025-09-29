본문 바로가기
생활연구소, ‘반찬구독 서비스’ 출시…바쁜 식사 준비 고민 해결 나서

김철현기자

입력2025.09.29 10:30

영양 균형 고려한 제철 식단 주 2회 정기배송

청소연구소를 운영하는 생활연구소는 '반찬구독 서비스'를 정식 출시했다고 29일 밝혔다.


청소연구소 앱 내에서 서비스하는 반찬구독은 바쁜 식사 준비의 불편함을 해결하기 위해 맞춤형 식단을 정기 전달한다. 매번 메뉴를 고민할 필요 없이 영양 밸런스를 고려한 제철 식단을 발송한다는 설명이다. 반찬은 엄선된 제휴업체를 통해 생산되며, 매주 화요일과 금요일 주 2회 정기 배송된다.

생활연구소, '반찬구독 서비스' 출시…바쁜 식사 준비 고민 해결 나서
서비스는 고객의 취향과 필요에 따라 '실속반찬'과 '건강반찬' 두 가지로 나뉜다. 실속반찬은 메인요리 1개와 반찬 5개의 다양한 메뉴를 포함하며, 국 대신 반찬을 담아 실속을 더했다. 건강반찬은 국 2개, 메인요리 1개, 반찬 3개로, 부드러운 재료를 사용해 자극적이지 않은 국물 요리가 포함돼 있다. 모든 상품은 1세트당 2~3인분 용량으로 구성, 도서산간 지역을 제외한 전국에서 이용할 수 있다.

연현주 생활연구소 대표는 "고객의 일상 속 불편함을 해결하는 것을 최우선 가치로 두고 있다"며 "향후 고객의 수요에 맞춰 더욱 편리한 생활 서비스를 지속 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
