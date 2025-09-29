[특징주]엠젠솔루션, AI 화재탐지진압 조달청 혁신시제품 재조명 14%↑

엠젠솔루션 엠젠솔루션 032790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,028 전일대비 64 등락률 +6.64% 거래량 779,651 전일가 964 2025.09.29 09:21 기준 관련기사 엠젠솔루션, AI화재탐지진압 알파샷 조달청 혁신시제품 지정…공공시장 본격 확대"중대재해법 강화 직격탄"…엠젠솔루션, 안전박람회서 'AI 화재진압' 상담 러시엠젠솔루션, '25조' 시장 이종 반월상연골 이식재 전임상 추진…내년 임상 돌입 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

29일 오전 9시 4분 기준 엠젠솔루션은 전 거래일 대비 14.11%(136원) 뛴 1100원에 거래되고 있다.

최근 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파가 금융권으로 확산하는 가운데 엠젠솔루션의 자회사 현대인프라코어가 개발한 AI(인공지능)화재탐지진압 시스템 알파샷이 조달청 혁신 시제품으로 지정됐다는 소식이 재조명받으며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

혁신 시제품 선정 제품은 조달사업법 및 관련 제도에 따라 각 공공기관에서 먼저 구매할 수 있다. 별도의 경쟁입찰 없이 수의계약으로 납품이 가능해 초기 판로 및 레퍼런스를 확보할 수 있다.

알파샷은 적외선 감지, 데이터 분석, 자동 소화액 분사 기능을 갖추고 있다. 열화상 카메라와 360도 회전 감지 기술로 사각지대 없는 대응이 가능하다. 화재 발생 시 30초 이내에 발화 지점을 인식하고 동시에 경보 발송과 함께 소화액을 자동 분사한다. 관리자와 소방서에도 즉시 알림이 전송돼 신속한 대응이 가능하다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



