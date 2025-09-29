본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]엠젠솔루션, AI 화재탐지진압 조달청 혁신시제품 재조명 14%↑

김진영기자

입력2025.09.29 09:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엠젠솔루션 이 장 초반 강세다.


29일 오전 9시 4분 기준 엠젠솔루션은 전 거래일 대비 14.11%(136원) 뛴 1100원에 거래되고 있다.

최근 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파가 금융권으로 확산하는 가운데 엠젠솔루션의 자회사 현대인프라코어가 개발한 AI(인공지능)화재탐지진압 시스템 알파샷이 조달청 혁신 시제품으로 지정됐다는 소식이 재조명받으며 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


혁신 시제품 선정 제품은 조달사업법 및 관련 제도에 따라 각 공공기관에서 먼저 구매할 수 있다. 별도의 경쟁입찰 없이 수의계약으로 납품이 가능해 초기 판로 및 레퍼런스를 확보할 수 있다.


알파샷은 적외선 감지, 데이터 분석, 자동 소화액 분사 기능을 갖추고 있다. 열화상 카메라와 360도 회전 감지 기술로 사각지대 없는 대응이 가능하다. 화재 발생 시 30초 이내에 발화 지점을 인식하고 동시에 경보 발송과 함께 소화액을 자동 분사한다. 관리자와 소방서에도 즉시 알림이 전송돼 신속한 대응이 가능하다.

[특징주]엠젠솔루션, AI 화재탐지진압 조달청 혁신시제품 재조명 14%↑
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"5000원이면 된대" 추석 앞두고 난리난 다이소 제수용품

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기