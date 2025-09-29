'복지로' 시스템 여전히 접속 불가…화장장 예약은 전화 접수

국정자원 화재 여파 보건복지 정보시스템 먹통

신규 급여 신청·정보 변경 전면 지연

임신·출산 바우처는 복구 후 소급 예정

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파로 보건복지 분야 정보시스템 운영이 차질을 빚으면서 각종 복지서비스 신청 등 곳곳에서 국민 불편이 예상된다. 보건복지부는 온라인 시스템 대신 전화나 수기 기록을 통해 최대한 처리한다는 방침이지만, 당분간 업무 중단과 지연 등에 따른 민원이 크게 증가할 것으로 보인다.

29일 오전 현재 복지부와 소속기관에서 운영하는 대민 행정서비스 접속이 여전히 제한되고 있다. 복지부와 소속기관 홈페이지는 물론 복지로, e하늘장사정보시스템, 장기조직혈액통합관리시스템, 첨단재생의료포털, 연명의료 정보처리시스템, 사회서비스 정보시스템, 휴·폐업 의료기관 진료기록 발급 포털 등에 접속이 불가능한 상태다.

복지로는 기초생활보장제도 생계·의료·교육급여, 긴급복지지원, 아동수당, 기초연금, 에너지 바우처 등 각종 복지서비스를 온라인으로 신청할 수 있는 웹사이트다. 다만 매월 지급되는 대부분의 복지급여가 지난 25일자로 처리돼 당장 지급 대란이 발생할 가능성은 적은 상태다.

전국 화장시설을 검색해 온라인으로 예약하는 e하늘장사정보시스템도 접속이 제한돼 현재는 개별 화장장에 온라인 또는 유선으로 신청해야만 한다.

장기·조직·혈액 관리와 이식 관련 업무를 총괄하는 장기조직혈액통합관리시스템(KONOS)도 중단돼 장기 기증자와 이식 대기자의 온라인 매칭이 불가능한 상태가 됐다. 또 연명의료 정보처리시스템이 마비되면서 사전연명의료의향서 작성 정보 조회, 연명의료계획서 작성 정보 취합 등에도 어려움을 겪고 있다. 복지부는 시스템이 복구되기 전까지 일단 수기로 정보를 취합할 예정이다.

진료기록 전송지원시스템은 환자가 병원을 옮길 때 환자의 동의를 받아 의료기관 간에 전산으로 안전하게 진료기록을 전송할 수 있게 구축된 시스템이다. 이 시스템 역시 여전히 장애를 겪고 있지만 건강보험심사평가원을 통해 진료기록을 전송할 수 있어 환자들에게 실질적인 피해는 없을 것으로 예상된다.

응급의료 관련한 서버는 국정자원 대전센터가 아닌 중앙응급의료센터에서 관리하고 있어 화재로 인한 영향을 받지 않았다. 119 신고 후 병원에 이송되는 과정에서도 정부 시스템뿐만 아니라 각종 메신저와 유선 전화 등을 총동원하기 때문에 응급환자 대응에 전면적인 차질을 빚지는 않을 것으로 보인다.

국민건강보험공단도 화재 여파로 정부시스템과 연계된 서비스의 이용이 중단·지연된다고 공지했다. 이에 따라 건보 자격 취득·변동·상실 등 업무와 정부24, 무인민원발급기 등 외부기관과 연계한 증명서 발급이 일부 중단됐다. 각종 증명서 발급 서비스는 현재 정상 가동 중인 건보공단 홈페이지나 애플리케이션(앱), 팩스, 지사 방문으로도 가능하다.

임신·출산 바우처의 경우 현재 신규 신청과 지원금 잔액 조회가 불가능하지만 사회보장정보원 시스템이 복구되면 신규 신청 건을 소급 등록할 계획이다. 기존 사용자의 경우 바우처를 받은 카드사를 통해 잔액을 확인할 수 있다. 건보공단은 "정부 시스템 장애로 국민이 불이익을 받는 일이 없도록 정부부처와 함께 모든 조치를 강구할 예정"이라며 "일부 업무가 중단·지연되는 부분에 대해 양해와 협조를 부탁드린다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



