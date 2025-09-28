본문 바로가기
목포~부산 2시간 빨라졌다…'남해안 횡단' 목포보성선 개통

오유교기자

입력2025.09.28 16:46

목포~부산 4시간 40분대, 기존보다 2시간 이상 단축
광주송정~순천 전철화 완공 전까지 무궁화·새마을호 운행 지속
남도해양관광열차 목포~부산 구간 변경, 주 3회 확대 운행
코레일 “남해안 관광 활성화·지역경제 활력에 기여”

전남과 경남, 부산을 잇는 남해안 관광의 새로운 철길이 열렸다.

신보성역 무궁화호. 코레일.

한국철도공사(코레일)가 영암·해남·강진·장흥·보성을 잇는 목포보성선의 운행을 지난 27일부터 시작했다고 28일 밝혔다. 목포 임성리역과 보성 신보성역을 잇는 82.5㎞의 단선 전철 노선인 목포보성선의 개통으로, 새마을호와 무궁화호 열차가 목포~순천 구간에 하루 4회, 목포~부전(부산) 구간에 하루 4회 운행한다.


운임은 목포~신보성 기준 무궁화호 5600원, 새마을호 8300원이다. 이번 노선 개통으로 남해안권 이동 시간이 획기적으로 단축됐다. 새마을호 기준으로 목포~보성 간 소요 시간은 기존보다 85분 줄어든 1시간 10분대로 이동이 가능해졌다. 목포~부전 운행 시간은 약 4시간 40분으로, 기존 광주송정역을 거치던 경로(약 6시간 50분)보다 2시간 이상 빨라졌다.

코레일은 2030년으로 예정된 광주송정~순천 구간의 전철화 사업이 완공될 때까지, 환승 불편이 없도록 새마을·무궁화호 운행을 지속할 계획이다. 이와 함께 기존에 광주송정에서 부산까지 다니던 남도해양관광열차(S-train)의 운행 구간을 목포~부산으로 변경하고, 운행 횟수도 주 2회에서 주 3회(금·토·일)로 확대했다.


정정래 코레일 사장직무대행은 "목포보성선 개통으로 남해안권을 횡단하는 새로운 철길이 열렸다"며 "많은 분이 새로운 노선을 여행하면서 지역에 활력을 불어넣을 수 있도록 안전하고 편리한 열차 운행에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


한편, 코레일은 용산역, 목포역, 순천역에서 '목포보성선 개통기념 Rail+교통카드' 한정판 세트를 판매한다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
