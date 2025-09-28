본문 바로가기
남양주시, 재능 나누고 추억 쌓는 '호평동 가을 힐링 버스킹' 성료

이종구기자

입력2025.09.28 15:16

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 27일 호평동 늘을중앙공원에서 주민과 지역 예술인이 함께 어울리는 '2025 호평동 가을 힐링 버스킹'을 개최했다고 28일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 27일 호평동 늘을중앙공원에서 주민과 지역 예술인이 함께 어울리는 '2025 호평동 가을 힐링 버스킹'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 27일 호평동 늘을중앙공원에서 주민과 지역 예술인이 함께 어울리는 '2025 호평동 가을 힐링 버스킹'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 주민들이 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 문화생활 기회를 제공하고, 지역 예술인들에게 공연 무대를 마련해 문화공동체 형성을 도모하기 위해 마련됐다.


이날 버스킹은 호평동 주민자치회(회장 권순욱)가 주관했으며, 주민 200여 명이 참여해 체험·판매 부스와 재능기부 공연 등 다채로운 프로그램을 즐겼다.

행사장에는 △타로카드 △양말목공예 △팔찌 만들기 등 6개의 체험 부스와 공예품·먹거리 등 10개의 판매 부스가 함께 운영됐다. 이어 난타, 통기타, 합창단 등 총 13팀이 재능기부 공연을 펼치며 무대를 풍성하게 채웠다.


권순욱 회장은 "항상 기쁘게 참여해 주시는 주민과 예술인들 덕에 뜻깊은 행사를 마련할 수 있었다"며 "앞으로도 주민 누구나 즐길 수 있는 자리를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.


행사장에 방문한 주광덕 시장은 "이번 가을 힐링 버스킹이 주민 여러분께 작은 쉼표와 따뜻한 추억이 되길 바란다"며 "다산 정약용 선생의 나눔과 공동체 정신을 이어 모두가 함께 웃는 행복한 도시를 만들어 가겠다"고 전했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
