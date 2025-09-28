본문 바로가기
중국 산시성 리듬체조 대표단, 세종시민체육대회서 공연

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.28 14:54

시계아이콘00분 42초 소요
세종시-산시성 우호협정 체결 10주년 기념

중국 산시성 리듬체조 대표단이 세종시를 방문 시민체육대회에 참가해 기념촬영을 하고 있다. /사진= 대외협력담당관 제공

중국 산시성 리듬체조 대표단이 세종시를 방문 시민체육대회에 참가해 기념촬영을 하고 있다. /사진= 대외협력담당관 제공

세종시가 해외 우호 도시인 중국 산시성과 올해 '우호 협정 10주년'을 기념하기 위해 산시성 리듬체조 청소년 대표단을 초청해 문화·체육 교류를 진행했다고 28일 밝혔다.


앞서 지난 7월에 천춘지앙 산시성 부성장이 세종시를 방문, 최민호 시장과 면담을 통해 상호 교류 10주년 축하와 협력에 대한 의지를 다진 바 있다. 산시성 리듬체조 청소년 대표단은 '산시성체조운동관리센터' 소속 리듬체조 선수 6명과 코치, 산시성 체육국 관계자 등 10명으로 구성됐다.

이들은 모두 중국 리듬체조 선수권대회 입상자로, 14세부터 17세 청소년이다. 선수들은 27일 제14회 시민 체육대회 개막식에 참석해 축하 공연으로 기구를 활용한 리듬체조 공연과 중국 전통무용을 선보여 현장의 뜨거운 반응을 얻었다. 이어 한·중 청소년 체육문화 교류 일환으로 정부세종청사 체육관에서 국대 스포츠 클럽 소속 리듬체조 주니어·시니어 선수들과 합동 훈련을 진행했다.


양국의 선수들은 기술의 차이점과 장점을 배우는 시간을 가지며 이해의 폭을 넓히고 우정을 다졌다. 같은 날 오후에는 남세종 종합청소년 센터를 찾아 센터 소속 청소년 동아리 학생들과 함께 추석 맞이 전통 자개 공예체험과 민속놀이에 참여하며 한국의 전통문화를 느끼는 시간을 가졌다.


양국 양도시는 2015년 우호 협정 체결을 통해 청소년 문화·체육 등 다양한 협력 사업을 진행하며 우의를 굳건히 하고 있고, 특히 체육 협약을 통해 태권도, 여자 축구 등 다양한 교류를 추진하며 스포츠 글로벌 역량을 강화하고 있다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr










