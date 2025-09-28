직접 타보니 "뿅갔네"… 르노코리아, 출시 1주년 '그랑 콜레오스' 고객 반응

하남 스타필드 '르노 팝업 스테이지', 5일간 1만7000명 이상 방문



그랑 콜레오스·세닉 E-Tech 시승 후 97% "만족" "사겠다" "추천"

출시된 지 1년을 맞는 르노코리아의 '그랑 콜레오스'가 든든한 뒷배에 힘받아 기분좋은 질주를 벌이고 있다. 뒷배는 기존 고객과 신규 구매 고객 모두다.

르노코리아는 지난 17일부터 21일까지 경기 하남 스타필드에서 '르노 팝업 스테이지'를 열고 2026년형 그랑 콜레오스와 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭을 선보였다고 28일 알렸다.

지난 17일부터 21일까지 경기 하남 스타필드에서 열린 '르노 팝업 스테이지' 행사 모습. AD 원본보기 아이콘

이번 팝업 스테이지에 1만7000명 이상이 방문해 르노코리아의 새로운 브랜드 감성과 전시 차량을 직접 체험했다. 시승에 참여한 고객 만족도가 높게 나타났다. 그랑 콜레오스와 세닉 E-Tech를 직접 운행한 뒤 설문에 응답한 고객 중 97%는 전반적인 첫인상에 만족했고 차량 구매나 추천 의향이 있다고 뜻을 전했다. 외관 디자인 만족도는 응답자 전원이 긍정적으로 답했다.

회사 측은 그랑 콜레오스가 지난해 출시 이후 꾸준히 호평받아왔다고 자랑했다. 1주년을 맞아 진행된 기존 구매 고객 대상 설문에서는 응답자의 95.1%가 전반적인 만족도를 '매우 만족' 또는 '만족'으로 평가했으며 88%는 지인에게 추천하겠다고 답했다. 설문은 5개월 이상 차량을 운행한 고객을 대상으로 진행돼 신뢰를 담보했다.

그랑 콜레오스는 넉넉한 실내 공간과 연비 효율, 첨단 편의·안전 기능, 차체 안전성이 특징이다. 이번 2026년형 모델에서는 사용자 환경(UI) 개선, 인포테인먼트 기능 강화, 파노라마 선루프, 신규 내외장 컬러 등이 추가됐다.

2026년형 르노 그랑 콜레오스의 신규 컬러 새틴 유니버스 화이트. 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션의 고성능 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리가 탑재된 르노의 순수 전기차 세닉 E-Tech는 '2024 유럽 올해의 차'를 수상한 검증받은 패밀리 SUV다. 경쾌하면서도 안정적인 주행 성능을 자랑하는 세닉 E-Tech는 프랑스소방당국과 함께 개발한 '파이어맨 액세스(Fireman Access)'를 통해 만일의 화재 상황에서도 빠른 대응이 가능한 점도 특징이다.

르노코리아 홍보관계자는 "그랑 콜레오스와 세닉 E-Tech에 대한 궁금증은 르노코리아 전국 전시장과 공식 홈페이지, 엔젤 센터를 노크해 풀어보시길 바란다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>