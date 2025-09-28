오지은 기자 joy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령, 오늘 오전 국정자원 화재 비상대책회의 개최
2025년 09월 28일(일)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
일본 여성과 결혼하는 한국인 급증 배경보니…"문화·경제적 장벽은 고민해볼 문제"
"웃으며 가세요" 전유성 영결식서 '숭그리당당'…개그맨답게 배웅한 선후배들
"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ]
밟았을 뿐인데 5일 만에 사망…뼈까지 녹이는 '이것'은?
'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나
'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나
'불꽃축제 특수'…편의점 매출 최대 850% 증가에 호텔 객실도 만실
700t 선박 두 대를 치아로 끈 이집트 레슬러…신기록 세웠다
"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리
"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"