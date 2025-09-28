"韓 돕다 탈레반이 박해"…아프간 자녀들 법원서 난민 인정

특별기여자 성인 자녀들, 법원서 권리 회복

출입국청 "근거 부족" 판단 뒤집혀

한국에 협력한 아프가니스탄 특별기여자의 성인 자녀들이 국내 난민 지위를 인정받지 못한 데 반발해 출입국 당국을 상대로 소송을 제기해 승소했다.

한국에 협력한 아프가니스탄 특별기여자의 성인 자녀들이 국내 난민 지위를 인정받지 못한 데 반발해 출입국 당국을 상대로 소송을 제기한 결과, 법원이 이들의 손을 들어줬다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

28일 법조계에 따르면 인천지방법원 행정2단독 장우영 판사는 아프간 국적의 20대 남성 A씨와 B씨가 인천출입국·외국인청을 상대로 낸 난민 불인정 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

A씨와 B씨는 2022년 가을 단기 방문(C-3)이나 일반 연수(D-4) 비자를 통해 한국에 입국한 뒤 이듬해 탈레반의 박해 가능성을 이유로 난민 지위를 신청했다. 이들은 과거 한국 정부에 협력한 아버지의 경력을 근거로 위험성을 주장했다.

A씨 부친은 2010년부터 6년간 아프간 내 한국 직업훈련센터와 정부 산하 교육기관에서 근무했다. 또 A씨의 형제는 생체 인식 등록 등 아프간 군 내부 보안을 위한 프로젝트에 참여했으며 과거 정부 산하 부처에서 일한 이력도 있는 것으로 알려졌다.

한국 정부는 2021년 탈레반이 아프간을 장악하자 특별수송 작전을 통해 이들의 부모와 미성년 동생들을 한국으로 데려왔고 이들에게 '특별기여자' 체류 자격을 부여했다. 그러나 성인이었던 A씨와 B씨는 대상에서 제외됐다.

이들은 국내에 들어온 뒤 난민 신청을 했지만 출입국 당국은 "박해 위험성이 난민협약상 인정 기준에 미치지 않는다"며 이를 받아들이지 않고 인도적 체류만 허용했다.

하지만 법원 판단은 달랐다. 재판부는 "이들이 정치적 신념이나 전 정부와의 협력 관계로 인해 탈레반으로부터 박해받을 가능성이 충분하다"며 "본국 정부로부터 보호받을 수 없는 상황에서 난민 불인정 처분은 위법하다"고 판시했다.

앞서 지난 7월에도 서울고법 인천원외재판부 행정1부는 또 다른 아프간 특별기여자의 성인 자녀 두 명이 제기한 유사 소송에서 1심에 이어 항소심에서도 원고 승소 판결을 내렸다. 이들 역시 아버지가 한국대사관에 장기간 근무한 이력이 있었고 탈레반의 보복 가능성을 주장해 난민 인정을 요구했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>