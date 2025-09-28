"국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동…화재 직접피해 없는 551개 시스템 순차 가동"(상보)

767대 보안장비 중 763대 재가동 완료

전소된 배터리 384개 화재 현장서 반출

멈췄던 항온·항습기 오늘 새벽 복구 완료

행정안전부가 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 분원 화재 이후 네트워크·보안장비와 항온·항습기 복구를 마무리하고 있다.

행정안전부는 28일 국정자원 대전 분원의 네트워크 장비 재가동 작업을 진행해 이날 오전 7시 기준 절반 이상 복구가 완료됐다고 밝혔다. 특히 핵심 보안장비는 전체 767대 가운데 763대(99%)의 재가동이 마무리됐다.

윤호중 행정안전부 장관이 전날(27일) 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

화재로 전소된 배터리 384개는 전날 오후 모두 현장에서 반출됐다. 안정적인 전산시스템 운영에 필수적인 항온·항습기도 이날 새벽 5시 30분 복구를 마치고 정상 가동에 들어갔다.

행안부는 통신·보안 인프라 복구가 마무리되는 대로, 화재로 직접 피해를 보지 않은 551개 전산시스템을 순차적으로 재가동할 방침이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 이날 정부세종청사에서 열린 중앙재난안전대책본부 회의에서 "정부는 책임 있는 태도로 최대한 신속하게 행정서비스를 복구하고 있으며, 복구 상황과 원인 규명 과정을 투명하게 공개하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



