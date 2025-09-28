전남도, 목포대·순천대 통합대학 교명 공모

통합대학교 국립의대 설립 국민적 공감대 기대

전라남도는 국립목포대와 국립순천대가 주관하는 '통합대학 교명 공모'를 전 국민에 널리 알리기 위해 내달 10일까지 대대적인 홍보에 나섰다.

이번 공모는 통합대학의 새로운 정체성과 미래 비전을 담고, 지역 발전을 선도하는 거점 대학으로서의 위상을 반영할 교명을 마련하기 위한 것이다.

양 대학 구성원은 물론 전 국민이 참여할 수 있어 '전라남도 통합대학교 국립의대' 설립에 국민적 공감과 지지를 모으는 계기가 될 전망이다.

참여를 원하는 국민은 대학 누리집에 게시된 안내문을 확인하고 '온라인 설문조사 플랫폼'을 통해 응모하면 된다.

전남도는 공모 기간 방송·라디오·신문, 유튜브, SNS, 전광판 등 다양한 매체를 총동원해 국민적 관심과 참여를 이끌어낼 계획이다.

강종철 전남도 인재육성교육국장은 "통합대학 교명 공모는 전남 국립의대 설립의 가시적 출발점이자, 도민의 오랜 염원을 하나로 모으는 구심점이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



