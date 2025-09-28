본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 목포대·순천대 통합대학 교명 공모

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.28 09:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통합대학교 국립의대 설립 국민적 공감대 기대

전남도청 전경

전남도청 전경

AD
원본보기 아이콘

전라남도는 국립목포대와 국립순천대가 주관하는 '통합대학 교명 공모'를 전 국민에 널리 알리기 위해 내달 10일까지 대대적인 홍보에 나섰다.


이번 공모는 통합대학의 새로운 정체성과 미래 비전을 담고, 지역 발전을 선도하는 거점 대학으로서의 위상을 반영할 교명을 마련하기 위한 것이다.

양 대학 구성원은 물론 전 국민이 참여할 수 있어 '전라남도 통합대학교 국립의대' 설립에 국민적 공감과 지지를 모으는 계기가 될 전망이다.


참여를 원하는 국민은 대학 누리집에 게시된 안내문을 확인하고 '온라인 설문조사 플랫폼'을 통해 응모하면 된다.


전남도는 공모 기간 방송·라디오·신문, 유튜브, SNS, 전광판 등 다양한 매체를 총동원해 국민적 관심과 참여를 이끌어낼 계획이다.

강종철 전남도 인재육성교육국장은 "통합대학 교명 공모는 전남 국립의대 설립의 가시적 출발점이자, 도민의 오랜 염원을 하나로 모으는 구심점이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신고점'[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

가격 1.7배 올라도 먹는다… Z세대가 빠진 '초록음료'

불꽃축제 보러 오픈런?... AI가 찾아준 '숨은 명당' 따로 있다

"韓 탁구 위상 높인 조양호 회장 추모" 일우배 탁구대회 개최

나토, 발트해 전력 증강…유럽 전역 '드론 공포' 확산

'성범죄자' 엡스타인 문건서 일론 머스크·英 앤드루 왕자 거론

새로운 이슈 보기