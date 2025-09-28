KB국민은행, 중소벤처기업진흥공단과 '생산적 금융공급 강화' MOU

지난 26일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 협약식에서 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽에서 다섯번째), 강석진 중소벤처기업진흥공단 이사장(왼쪽에서 첫번째), 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장(왼쪽에서 두번째) 및 참여기관 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

KB국민은행이 중소벤처기업진흥공단과 '중소벤처기업 생산적 금융공급 강화 및 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

KB국민은행에 따르면 지난 26일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 협약식에는 한성숙 중소벤처기업부 장관, 강석진 중소벤처기업진흥공단 이사장, 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장 및 참여기관 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 KB국민은행과 중소벤처기업진흥공단은 민간과 공공의 협력을 기반으로 생산적 금융공급을 확대하고, 혁신·수출기업의 성장을 체계적으로 지원한다.

KB국민은행은 신용보증기금과 기술보증기금에 특별출연을 실시해 유망·중소벤처기업에 우대보증서를 발급하고 보증료 감면 등 금융 혜택을 준다. 지식재산권 및 특허권을 보유한 우수 스타트업 대상으로 기술금융 지원도 강화할 계획이다.

최근 관세 협상 등으로 어려움을 겪고 있는 수출 중소기업에는 단순 금융 지원을 넘어 외부 전문기관과 연계한 일대일 맞춤형 컨설팅 등의 비금융 서비스도 함께 제공한다.

이 외에도 KB국민은행이 보유하고 있는 네트워크를 활용해 정책자금 신청 과정에서 기업의 금융 접근성을 높일 수 있도록 상호 적극적으로 협력할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로 우수한 국내 중소기업이 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 산업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>