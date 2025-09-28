신한은행 '땡겨요', 가락몰 수산시장 소상공인 입점지원

신한은행은 26일 서울 송파구 가락몰에서 가락몰수산유통인협의회와 전통시장 활성화 및 소상공인 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

26일 서울시 송파구 소재 가락몰에서 진행된 '전통시장 활성화 및 소상공인 지원을 위한 업무협약식에서 김재민 신한은행 영업추진1그룹장(왼쪽)과 김종완 가락몰수산유통인협의회 조합장이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 업무협약을 통해 신한은행은 가락몰 수산시장 소상공인의 '땡겨요' 입점을 지원하고 온누리상품권과 지역사랑상품권 사용 편의성을 높일 계획이다.

또한 신규 입점 가맹점에는 '사장님 지원금' 20만원, 10만원 상당의 2000원 할인쿠폰 50매, 입점 사용자 전용 이차보전 대출 등을 지원한다.

'땡겨요'는 국내 배달앱 중 유일하게 온누리상품권과 지역사랑상품권 결제가 가능하다. 시장 이용 고객은 온라인 상품권을 활용해 저렴하게 수산시장 음식을 즐길 수 있고, 소상공인은 매출 증대와 수수료 절감 효과를 얻을 수 있다.

신한은행 관계자는 "이번 협약을 계기로 고객과 소상공인 모두 '땡겨요'를 통해 혜택을 누릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 전통시장을 비롯한 다양한 파트너와 협업해 모든 참여자가 혜택을 누리는 상생의 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.

한편 신한은행 '땡겨요'는 다음 달 노량진수산시장과 '땡겨요' 업무협약을 추진하는 등 전통시장 협약을 지속 확대해나갈 예정이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



