배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
[속보]행안부 "대전 국정자원 화재로 70개 정부 서비스 중단"
2025년 09월 26일(금)
"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해
"동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다는 가성비 여행지 '이곳'
가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 판 흔든 '괴물 드론'의 정체
트럼프 "美 공장 짓지 않으면 의약품 100% 관세…가구·트럭도"
"비싼데 줄까지 서야 해요?" 불만 쏟아지더니…결국 구조조정 나선 스타벅스
1 [단독]"기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦
연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다
"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다
트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매
앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'
일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성
금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"