美 8월 PCE 물가 전년대비 2.7%↑…1년4개월만 최대

미 상무부가 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 지난해 같은달 대비 2.7% 상승했다고 26일 밝혔다.

이는 2024년 4월(2.8%) 이후 1년4개월만에 가장 높은 상승률이다. 지난달 대비 0.3% 오른 수치다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수 상승률은 전년 동월 대비 2.9%로, 8월과 동일했다.

이날 발표된 PCE 가격지수 상승률은 전년 대비 및 전월 대비 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치와 일치했다.

PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다. 미 연방준비제도(Fed·연준)는 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 상대적으로 더 널리 알려진 소비자물가지수(CPI) 대신 PCE 가격지수를 기준으로 삼는다.





이은서 기자



