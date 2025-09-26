"미국인 일자리 해쳤나"…미국 상원, 빅테크 기업 상대로 전문직 비자 실태조사

도널드 트럼프 미국 행정부가 내국인 일자리를 보호하겠다며 전문직용 H-1B 비자 수수료를 인상한 가운데, 미국 상원도 H-1B 소지 근로자를 대거 채용한 주요 기업들을 상대로 이들 고용과 미국인 일자리 증감 사이에 연관성이 있는지 설명을 요구했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 25일 척 그래슬리(공화·아이오와) 상원 법사위원회 회원장과 딕 더빈(민주·일리노이) 법사위원회 간사 전날 아마존 등에 서한을 통해 다른 일자리를 줄이면서도 H-1B 비자 소지자 수천 명의 고용을 유지하는 이유가 무엇인지 설명해달라고 요청했다.

미국 상의원들은 H-1B 소지자 고용 현황, 이들이 받는 임금, 이들을 채용하는 과정에서 미국인이 일자리를 잃었는지 여부 등에 대해 자료 제출을 요구했다. 애플, JP모건, 구글, 메타, 마이크로소프트, 월마트 등도 같은 내용의 서한을 받았다. 자료는 다음달 10일까지 제출해야한다.

WSJ는 이번 조치에 대해 트럼프 대통령이 H-1B 신규 신청 수수료를 대폭 인상해 미국 기업들이 혼란이 빠진 지 일주일도 되지 않아 나왔다며 미국 의회가 H-1B 비자 문제에 대한 감시 강화에 가세한 것이라고 평했다.

미 상원은 아마존의 앤디 제시 CEO에게 보낸 서한에서 "국내 인재들이 모두 주변부로 밀려난 상황에서 아마존이 이러한 자리를 채우기 위해 미국인 기술직 인력을 찾을 수 없었을 것이라고 믿기 어렵다"고 밝혔다.

아마존은 2025년도 회계연도 기준으로 총 1만4667명의 H-1B 비자 소지자 채용(신규·연장·고용주 변경 등 포함)을 승인받았다. 마이크로소프트, 메타는 각각 5189명, 5123명의 H-1B 비자 소지자 채용을 승인받았다.

미국의 H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종 종사자가 받을 수 있으며 추첨을 통해 연간 8만5000건만 발급된다.

트럼프 행정부는 지난 19일 H-1B 비자 수수료를 연간 1인당 1000달러에서 그 100배인 10만달러(약 1억4000만원)로 증액했다. 지난 23일에는 고임금·고숙련 근로자에게 유리하게 H-1B 비자 선발 방식을 바꾸는 내용을 담은 개편안 초안을 연방 관보에 올리며 비자 발급의 문을 좁히고 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



