사회
사건사고

검찰, 회삿돈 8억원 넘게 빼돌린 메디콕스 임직원 7명 기소

노경조기자

입력2025.09.26 20:26

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유령 직원 급여·법인카드 임의 사용 등 횡령
도주한 회장 2명 추적…약 51억원 추징보전

8억원이 넘는 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는 메디콕스 임직원 7명이 재판에 넘겨졌다.


검찰 깃발. 연합뉴스

검찰 깃발. 연합뉴스

서울중앙지검 반부패수사3부(직무대리 김봉진 부장검사)는 메디콕스 임직원 7명을 업무상 횡령 등 혐의로 불구속 기소했다고 26일 밝혔다.

이들은 직원 이름을 허위로 올려 급여 명목의 돈을 받거나 법인카드를 임의 사용하는 등 회사자금 8억6000만원을 무분별하게 사용한 혐의를 받는다.


검찰은 메디콕스와 JNK인더스트리를 무자본으로 인수해 520억원 상당의 법인자금을 유출한 사건을 수사하고 있다.


지난 7월 박모씨와 이모씨 등 메디콕스 부회장 2명을 특정경제범죄 가중처벌법상 배임과 자본시장법 위반 등 혐의로 구속 기소했다. 최대 2억8800만원까지 회삿돈을 임의 사용한 혐의로 총괄사장 황모씨 등 5명도 불구속 기소했다.

도주한 회장 2명에 대해서는 구속영장을 발부받아 기소 중지하고 추적하고 있다. 검찰은 이들의 강남 아파트와 고급 승용차, 임대차보증금 반환 채권, 회원권 등 약 51억원의 재산을 추징 보전했다. 형 확정 시 추징에 대비해 미리 빼돌리지 못하도록 묶어두는 조처다.


검찰은 "호재성 신사업 명목으로 상장사를 무자본으로 인수한 후 인위적 주가 부양, 회사자금 유출 등 불법적 사익 추구에만 몰두해 결국 상장폐지하고 투자자들에게 손해를 입힌 사건"이라며 "불법 취득 재산을 추적해 소액 투자자들의 피해 회복에 사용되도록 최대한 지원할 예정"이라고 했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
