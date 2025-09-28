울산보건환경연구원, 실내공기질 분야 숙련도 시험 ‘만족’

국립환경과학원 숙련도 평가결과, 전항목 ‘적합기관’ 판정

울산시 보건환경연구원은 국립환경과학원이 실시한 '2025년 실내공기질 분야 분석능력 숙련도 평가'에서 모든 항목에 대해 '만족'을 받았다고 전했다.

'실내공기질 분야 숙련도 시험'은 환경오염 물질에 대한 시험검사 결과의 정확성과 신뢰성 확보를 위해 실내공기 중 유해물질의 분석 능력을 평가하는 제도이다.

평가 항목은 벤젠, 톨루엔, 스타이렌, 폼알데하이드 등 7개 항목이다.

이 평가는 표준시료에 대한 각 기관의 시험검사 능력과 측정분석결과를 비교 평가하기 위해 실내공기질 오염도 검사기관인 시도 보건환경연구원, 민간 측정대행업체 등을 대상으로 매년 실시하고 있다.

보건환경연구원은 평가 결과 전 항목 '만족'이라는 우수한 성적을 거둬 분석 결과에 대한 정확도와 신뢰도를 국가로부터 인정받았다.

연구원 관계자는 "이번 평가를 통해 연구원이 우수한 검증기관임을 인정받았다"라며 "앞으로도 정확하고 신뢰도 높은 시험 분석으로 시민들이 쾌적하고 안전한 실내공간에서 건강하게 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>