투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리 스탁론을 알고 있었다면

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 130,053 전일가 314,000 2025.09.29 13:33 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 14,420 전일대비 390 등락률 +2.78% 거래량 2,025,746 전일가 14,030 2025.09.29 13:33 기준 관련기사 [특징주]'OLED 중심 수익성 개선' LG디스플레이, 3.49% 상승[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"중국 단체관광객 무비자 입국 허용...유통株 ‘함박웃음’ 전 종목 시세 보기 close , 두산로보틱스 두산로보틱스 454910 | 코스피 증권정보 현재가 66,800 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 135,250 전일가 66,600 2025.09.29 13:33 기준 관련기사 두산 박지원 "모든 영역에 AI 접목해야"…혁신 속도전 시사추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에 전 종목 시세 보기 close , 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 55,500 전일대비 5,300 등락률 +10.56% 거래량 1,082,050 전일가 50,200 2025.09.29 13:33 기준 관련기사 4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK[특징주]엘앤씨바이오, 거침없는 스킨부스터 해외 진출…2교대에 시설 확장까지"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 close , 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 291,000 전일대비 13,500 등락률 +4.86% 거래량 141,583 전일가 277,500 2025.09.29 13:33 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피 전망치 연이어 상향…중장기적 우상향 기대 이어져코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close

