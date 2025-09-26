본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

투다리, 신메뉴 ‘쭈꾸미볶음’ 판매 5만개 돌파

정진기자

입력2025.09.26 17:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

- 지난 4월 선보인 신제품 ‘쭈꾸미볶음’, 맵고 화끈한 맛으로 고객 입맛 사로잡아
- 개그우먼 ‘이수지’ 광고모델로 발탁하며 다채로운 매력으로 전세대와 소통 강화

사진설명: 투다리 ‘쭈꾸미볶음’ (제공 : 투다리)

사진설명: 투다리 ‘쭈꾸미볶음’ (제공 : 투다리)

AD
원본보기 아이콘

대한민국 대표 외식프랜차이즈 투다리가 지난 4월 전국 매장에서 새롭게 선보인 신메뉴 '쭈꾸미볶음'이 출시 수개월 만에 누적 판매 5만 그릇을 돌파했다고 밝혔다.


투다리의 '쭈꾸미볶음'은 투다리만의 특제 전용소스를 더해 감칠맛을 더했다. 산뜻하게 매운맛과 불향이 어우러져 술안주 또는 식사 메뉴로도 제격이다. 거기에 채소와 쭈꾸미 등을 푸짐하게 구성하고, 합리적인 가격을 선보여 가볍게 즐길 수 있는 안주를 선호하는 고객층들에게 특히 인기가 높다.

실제 투다리의 '쭈꾸미볶음'은 가성비와 트렌디한 매운 맛을 갖춘 메뉴로, 젊은 직장인 고객층을 중심으로 빠르게 입소문을 타며 주점 메뉴 구성에서 새로운 활력소로 자리매김하고 있다.


투다리 관계자는 "투다리의 쭈꾸미볶음은 처음 구상 단계에서 '젊은 층에게 사랑받는 매콤안주'로 기획한 메뉴"라며, "앞으로도 투다리는 계절 메뉴 개발과 고객 맞춤형 메뉴 제공을 지속해 나가겠다"고 전했다.


한편, 투다리는 최근 개그우먼 이수지를 광고모델로 발탁하며 젊은 소비층과의 소통을 강화하고 있다. 더불어 애니메이션·캐릭터 등 인기 있는 다양한 IP 협업뿐 아니라, 아트워크·팝업스토어 기획 등 다채로운 활동을 통해 브랜드가 추구하는 밝고 친근한 이미지를 널리 전파할 계획이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 판 흔든 '괴물 드론'의 정체 가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기