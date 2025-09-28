본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

메인비즈협회, 회원사 전용 삼성전자 복지몰 개설

최호경기자

입력2025.09.28 12:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

TV, 냉장고 등 1100여개 상품 판매

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 '메인비즈 회원사 전용 삼성전자 복지몰'을 개설했다고 28일 밝혔다.


메인비즈협회 회원사에 근무하는 임직원 약 12만명은 TV, 냉장고, 정수기, 에어컨 등 31개 품목 1126개의 다양한 삼성전자 제품을 시중가보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 메인비즈협회 홈페이지 또는 삼성전자 복지몰에 접속해 회원사 인증 절차를 거친 뒤 이용할 수 있다.

한 메인비즈협회 회원사 임직원이 회원사 전용 삼성전자 복지몰을 이용하고 있다. 메인비즈협회

한 메인비즈협회 회원사 임직원이 회원사 전용 삼성전자 복지몰을 이용하고 있다. 메인비즈협회

AD
원본보기 아이콘

복지몰에서 구매한 상품은 제3자나 불특정인 대상으로 재판매는 금지된다. 주문자와 수령자 정보가 다를 경우 주문이 취소될 수 있다. 온라인 가격을 유출하거나 재판매 관련 문제가 발생할 경우, 이용약관 및 소비자보호법에 따라 구매 제한 등의 조치가 취해질 수 있다.

장왕순 메인비즈협회 혁신기업지원본부장은 "대·중소기업 상생 협력을 위한 삼성전자의 적극적인 협력에 감사드리며, 이번 복지몰이 메인비즈협회 회원사 임직원들의 복지에 큰 도움이 되기를 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

"절대 용서 않겠다" 롤링에 엠마 왓슨 입장 밝혔다

"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

망치·쇠파이프 등장…충북서 불법체류 외국인들 집단 난투극

"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"

구자은 LS그룹 회장 "국제정세 변화 속 기회 포착, 파도에 올라타야"

새로운 이슈 보기