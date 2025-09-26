넷플릭스, MLB 중계권 확보…이정후 내년 첫 경기 미국 전역 방송

ESPN 포기한 개막전 차지

연 3500억원 투자…스포츠 시장 진출 가속

넷플릭스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 중계권 시장에 진출했다. 미국 스포츠 전문매체 디애슬레틱은 26일(한국시간) "넷플릭스가 MLB와 3년 중계권 계약을 체결했다"고 보도했다.

계약에는 내년 3월 26일 샌프란시스코 자이언츠와 뉴욕 양키스의 정규시즌 개막전 독점 중계권이 포함됐다. 이에 따라 샌프란시스코 주전 외야수 이정후의 2026시즌 첫 경기는 미국 전역에서 넷플릭스로만 시청할 수 있다. 다른 구단 개막전은 하루 뒤인 27일 열린다.

넷플릭스는 시즌당 2억2500만달러~2억5000만달러(약 3175억~3527억원)를 지불한다. 미국 방송사 NBC와 함께 올스타전 홈런 더비, '꿈의 구장' 이벤트, '스피드웨이' 경기 등 주요 행사와 일부 경기를 공동으로 중계한다.

MLB는 팀·지역·이벤트별로 중계권을 분할 판매한다. ESPN 등 전국 방송사와 다수 지역 방송사, 스트리밍 업체가 참여하는 구조다. ESPN은 기존에 선데이 나이트 베이스볼, 홈런 더비, 포스트시즌 중계권을 연평균 5억5000만달러에 보유했으나 지난 2월 2026~2028시즌 권리를 포기했다. ESPN은 평일 전국 독점 30경기와 지역 경기 중계권을 새로 확보해 기존 비용 수준을 유지했다.

공백을 파고든 넷플릭스는 최근 스포츠 투자를 확대하고 있다. 지난달 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 내 중계권을 확보했고, 지난해에는 월드레슬링엔터테인먼트(WWE)와 단독 계약을 맺었다. 미국프로풋볼(NFL) 크리스마스 이벤트와 국제축구연맹(FIFA) 주관 2027년·2031년 여자 월드컵 미국 내 독점 중계권도 보유하고 있다.

넷플릭스의 MLB 진출로 전통 방송사 주도의 미국 스포츠 중계 시장 구도는 변화할 전망이다.





