"해남, 다시 뛰게 만들겠다"…김성주 전 수협조합장, 군수 출마 선언

파산 위기 수습 3선 조합장 '노하우'

"군민 삶의 질 우선…체감하는 변화"

김성주 전 해남군수협조합장이 해남군수 출마에 대해 강한 의지를 내비쳤다.

김 전 조합장은 26일 아시아경제와의 인터뷰에서 "파산 위기의 수협을 전국 1등 조직으로 탈바꿈시킨 경영 노하우를 바탕으로, 해남을 다시 뛰게 만들겠다"며 출마 배경을 밝혔다.

김 전 조합장은 전남대학교 대학원에서 이학박사 학위를 취득했으며, 해남군수협조합장을 3선 역임했다. 재임 기간 은탑산업훈장을 수훈하고, 박지원 전 의원의 선거대책본부장을 맡는 등 정치적 경험도 쌓았다.

무엇보다 그가 주목받는 이유는 파산 직전까지 몰렸던 해남군수협을 4년 연속 흑자 조직으로 전환시킨 경영 성과 때문이다. 그는 "결손금 200억원이 넘는 상황에서 170억원의 자본금을 마련했고, 직원 수도 40명에서 100여명으로 확대해 고용도 창출했다"고 설명했다.

김성주 전 해남군수협조합장 AD 원본보기 아이콘

그는 또 수산식품산업거점단지 조성, 수산물 냉동보관시설 건립, 전복 군납사업 유치 등의 구체적 성과를 거둔 것을 강점으로 내세웠다. 김 전 조합장은 "현재 해남군은 사용 못하고 남겨진 땅이 너무 많다"며 "기업도시 솔라시도와 오시아노 관광단지도 중요하지만, 군민들의 삶의 질 향상이 우선"이라고 강조했다.

이어 "농수산물은 생산에만 치중돼 있고, 가공·유통·수출 기반이 없어 제값을 받지 못하고 있다"며 "해남읍에 위치한 중심가도 점점 가게들이 문을 닫고 있는 현실이다"고 우려를 나타냈다.

김 전 조합장은 "관광자원과 문화예술 자원은 풍부하지만, 체계적인 개발이 부족하다"며 "신안, 완도, 강진과 비교해 앞섰다고 내세울 것이 없다"고 진단했다. 해법으로는 "솔라시도 AI·에너지 신도시와 RE100 산업단지 등 3,000억원 규모의 공모사업 유치에만 치우치지 말고, 각 읍면에 균형 있게 투자해 지역경제를 활성화하는 것이 더 시급하다"고 제시했다.

그는 자신의 강점으로 '빠른 추진력'을 꼽았다. "수협 경영 13년 동안 수많은 사업을 기획하고 빠른 속도로 추진해 왔다"며 "기회는 절대 놓치지 않는다는 것이 제 삶의 철학이다"고 밝혔다.

다만 정치적 기반이 약하고 행정 경험이 부족하다는 점은 극복해야 할 과제로 꼽힌다. 현재는 송지면을 중심으로 비교적 탄탄한 지지층을 확보한 것으로 알려졌다.

공약 발표 시점에 대해서는 "준비된 공약이 많지만, 아직 밝힐 시기는 아니다"며 "때가 되면 구체적으로 제시하겠다"고 말했다. 그러면서 "과거 수협을 파산 위기에서 구해낸 경험을 바탕으로, 해남을 진짜 해남으로 만들어보고 싶다"며 강한 출마 의지를 드러냈다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>