에듀윌 원격평생교육원, 추석맞이 특별 할인 이벤트

에듀윌(대표 양형남)의 원격평생교육원이 추석을 맞아 학습자들의 부담을 덜어주기 위해 특별 할인 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

이번 이벤트는 10월 21일까지 진행되며, 사회복지사 패키지를 최대 20% 할인된 가격으로 제공한다. 선착순으로 모집하며, 정원이 차면 조기 마감될 수 있다.

특히 '사회복지사 2급 이론 16과목 E-편한 패키지' 수강생에게는 사회복지현장실습과목 무료, 전국 실습지 매칭 서비스, 16과목 강의교안 무료 제공, 시니어 대상 치매 및 치매예방 특강, 과목 미이수 시 무료 재수강, 추가 과정 무료 수강 등 다양한 학습 지원 혜택을 제공한다.

에듀윌 원격평생교육원은 학습 관리 체계인 '이지 패스(Easy Pass) 시스템'을 운영 중이다. 이를 통해 학습 설계부터 이론, 실습까지 전 과정을 지원하며, 맞춤 학습 설계, 학사 일정 관리, 모바일 수강, 실습 관리 서비스 등을 제공하고 있다.

■ 양형남 회장 "앞으로도 학습자 친화 환경 조성 노력"

에듀윌 양형남 회장은 "추석 연휴 기간 학습자들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 학습자 친화적인 환경 조성을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 에듀윌 원격평생교육원은 2008년부터 17년 연속 교육부 평가인정 학점은행제 운영 기관으로 선정됐다. 매년 7천~9천 명의 학습자가 참여하고 있으며, 2024년에는 8천여 명이 수강했다. 현재 2025년 평생교육이용권(바우처) 사용 기관으로 지정돼 있다.





