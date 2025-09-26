본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전 한밭수목원서 '2025 대전패션컬렉션' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.26 08:56

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 디자이너·대학생 협업 160여점 무대 올라

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전지역 패션업계와 신진 디자이너 발굴, 패션문화 저변 확대를 위해 매년 열리고 있는 '대전패션컬렉션'이 성황리에 개최됐다.


대전시는 25일 저녁 한밭수목원 원형광장에서 '2025 대전패션컬렉션'을 개최하고, 지역 디자이너와 대학생들이 협업한 160여 점의 작품을 선보였다.

올해 14회째를 맞은 대전패션컬렉션은 "대전 패션, 상상의 시작"을 주제로 열렸으며, 전문 모델 43명이 런웨이에 올라 가을밤 야외무대를 화려하게 수놓았다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

이날 행사에는 이장우 대전시장과 조원휘 대전시의회 의장, 패션업계 관계자, 시민 등 900여 명이 함께해 패션축제를 즐겼다.


대전시는 이번 패션컬렉션을 통해 지역 패션산업의 창의성과 경쟁력을 널리 알리고, 청년 디자이너와 로컬 브랜드가 함께 성장할 수 있는 계기를 마련했다.

지역 디자이너와 대학생 80여 명이 협업한 160여 점의 작품이 무대에 오른 것은 패션 교육과 산업 현장의 연계를 강화하고, 새로운 인재 발굴과 일자리 창출로 이어질 수 있다는 점에서도 의미가 크다.


또 가을밤 한밭수목원이라는 도심 명소에서 열린 이번 행사는 시민들에게는 패션문화 향유 기회를 제공하고, 외부 방문객에게는 도시 브랜드와 관광자원 홍보 효과를 높이는 계기가 됐다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

이장우 대전시장은 "가을밤 한밭수목원에서 대전의 감각과 스타일을 함께 즐기고, 로컬 브랜드와 청년 디자이너의 새로운 도전을 응원해 달라"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

낮엔 망치질 금속촌, 밤엔 예술촌…문래동 '세계에서 가장 멋진 동네' 6위

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기