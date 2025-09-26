대전 한밭수목원서 '2025 대전패션컬렉션' 개최

지역 디자이너·대학생 협업 160여점 무대 올라

대전지역 패션업계와 신진 디자이너 발굴, 패션문화 저변 확대를 위해 매년 열리고 있는 '대전패션컬렉션'이 성황리에 개최됐다.

대전시는 25일 저녁 한밭수목원 원형광장에서 '2025 대전패션컬렉션'을 개최하고, 지역 디자이너와 대학생들이 협업한 160여 점의 작품을 선보였다.

올해 14회째를 맞은 대전패션컬렉션은 "대전 패션, 상상의 시작"을 주제로 열렸으며, 전문 모델 43명이 런웨이에 올라 가을밤 야외무대를 화려하게 수놓았다.

이날 행사에는 이장우 대전시장과 조원휘 대전시의회 의장, 패션업계 관계자, 시민 등 900여 명이 함께해 패션축제를 즐겼다.

대전시는 이번 패션컬렉션을 통해 지역 패션산업의 창의성과 경쟁력을 널리 알리고, 청년 디자이너와 로컬 브랜드가 함께 성장할 수 있는 계기를 마련했다.

지역 디자이너와 대학생 80여 명이 협업한 160여 점의 작품이 무대에 오른 것은 패션 교육과 산업 현장의 연계를 강화하고, 새로운 인재 발굴과 일자리 창출로 이어질 수 있다는 점에서도 의미가 크다.

또 가을밤 한밭수목원이라는 도심 명소에서 열린 이번 행사는 시민들에게는 패션문화 향유 기회를 제공하고, 외부 방문객에게는 도시 브랜드와 관광자원 홍보 효과를 높이는 계기가 됐다.

이장우 대전시장은 "가을밤 한밭수목원에서 대전의 감각과 스타일을 함께 즐기고, 로컬 브랜드와 청년 디자이너의 새로운 도전을 응원해 달라"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



