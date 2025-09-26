본문 바로가기
수원시, 전국 최초 '웹기반 상하수도 요금관리시스템' 도입

이영규기자

입력2025.09.26 08:25

시계아이콘00분 31초 소요
경기 수원시가 전국 기초지자체 최초로 웹 기반 상하수도 요금관리시스템을 도입한다.


수원시는 25일 상수도사업소 대회의실에서 '웹 기반 상하수도 요금관리시스템 고도화 사업 완료 보고회'를 열고 데이터 신뢰성을 높이고 업무 효율을 개선하기 위해 16년간 운영해 온 노후 시스템을 개편했다고 26일 밝혔다.

신규 시스템은 ▲요금부과 처리 시간 3시간에서 20분으로 단축 ▲요금 감면 대상자 확인 절차 4일에서 10시간으로 단축 ▲은행 자동이체 신청 소요 기간 3일에서 실시간으로 개선 ▲고지서 납부 확인 기간 최대 7일에서 1일로 단축 ▲수용가 번호 10자리 고객 번호로 단순화 ▲전국 모든 은행에서 급수공사비와 같은 기타 고지서 QR코드 이용해 납부 등 다양한 장점이 있다.


수원시가 전국 기초자치단체 최초로 웹 기반 상하수도 요금관리시스템을 도입한다. 수원시 제공

수원시가 전국 기초자치단체 최초로 웹 기반 상하수도 요금관리시스템을 도입한다. 수원시 제공

수원시는 특히 웹 기반 상하수도 요금관리시스템을 도입할 경우 시민들은 1~2일 소요됐던 상하수도 요금 관련 은행 자동이체 신청 처리를 즉시 할 수 있게 된다고 설명했다.


김종호 수원시 상수도사업소장은 "시민들이 언제 어디서나 스마트폰으로 편리하게 요금 서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "신속하고 정확한 행정으로 시민 맞춤형 서비스를 확대하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
